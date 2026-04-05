Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Н ачалникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир, посети в неделя войски в района Рас ел-Баяда в Южен Ливан и заяви, че операциите срещу "Хизбула" ще бъдат засилени.

„Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) нанасят удари срещу "Хизбула" - терористична организация - с решителност, в широк мащаб и на множество фронтове“, се казва в изявление на военното командване, цитиращо думите на Замир. Според него над 1000 членове на Хизбула са ликвидирани и „щетите, нанесени на организацията, ще се увеличат“.

Замир посочи, че армията работи активно за потискане и намаляване на огъня с висока траектория от страна на "Хизбула".

„Това ще отнеме време, но ще продължим значително да намаляваме техните способности“, каза той. Израелският военен началник подчерта, че разоръжаването на "Хизбула" остава основна цел за страната.

„ЦАХАЛ води прецизни операции срещу "Хизбула" с цел укрепване на отбраната и отдалечаване на заплахата от северните общности. Ще останем на тази линия толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви Замир.