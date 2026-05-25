Свят

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Съоръжението, според Киев, играе важна роля в снабдяването с гориво на Москва и околните райони

25 май 2026, 10:32
Източник: EPA/БГНЕС

У краинската служба за сигурност (СБУ) заяви, че нейни дронове са атакували нефтена помпена станция във Владимирска област в Русия – съоръжение, което според Киев играе важна роля в снабдяването с гориво на Москва и околните райони, предаде "Ройтерс".

По информация на СБУ атакуваният обект е част от инфраструктурата, която осигурява доставки на нефтопродукти за големи бази около руската столица, както и за трите основни московски летища – Шереметиево, Домодедово и Внуково.

„Станцията доставя гориво на големи нефтопреносни депа около Москва и на летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково“, посочват от украинската служба в публикация в социалните мрежи.

Според Киев след удара е избухнал пожар, който е обхванал площ от около 800 квадратни метра. От СБУ определят обекта като „важен възел“ в енергийната логистика на Русия и твърдят, че подобни операции целят да отслабят способността на Москва да поддържа военната си инфраструктура и доставки.

По-късно губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев потвърди, че в района на град Камешково е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. В официалното си съобщение той не споменава за атака с дронове или за поражения по нефтена инфраструктура.

Според публикацията на Авдеев, цитирана от руската агенция „Интерфакс“, става дума за пожар в „инфраструктурен обект“, без да се уточнява естеството му.

От началото на войната Украйна все по-често нанася удари с безпилотни апарати по цели дълбоко в руска територия, включително по рафинерии, складове за гориво и военни обекти. Киев твърди, че тези атаки са насочени към логистиката и енергийната инфраструктура, използвани за подкрепа на руските военни действия.

През последните месеци Русия съобщава за зачестили атаки с дронове в различни области, включително около Москва. Част от ударите доведоха до временно спиране на работа на рафинерии и ограничения в дейността на някои летища.

Междувременно руските власти продължават да омаловажават част от щетите след подобни атаки, докато украинските служби все по-често публикуват кадри и подробности за операциите си в социалните мрежи.

Източник: БТА - Симеон Томов, Александър Евстатиев    
