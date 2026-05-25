След наводненията: Държавата отпуска три вида помощи за пострадалите

Максималният размер на подпомагането достига около 4000 евро

Обновена преди 1 час / 25 май 2026, 07:21
М инистрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски извършиха проверка на място на напредъка по възстановяването на авариралата водопроводна връзка за Севлиево.

Заради повредата градът и още шест населени места в общината са без вода от три дни.

Съоръжението е било прекъснато след повишаване на нивото на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от водопровода е откъснат участък с дължина 87 метра. Регионалният министър съобщи, че необходимата част от тръбопровода е доставена и е монтирана така че до края на деня и началото на утрешния Севлиево отново да има водоснабдяване - според оптимистичните очаквания.

Според него причината за бедствието е природна, но ако има други, те ще бъдат констатирани. Шишков допълни, че според песимистичния сценарий утре до средата на деня Севлиево ще има вода. Той обърна внимание и на незадоволителното състояние на ВиК мрежата, чиято система е връщала дъждовна вода, допринасяйки за наводненията, предаде NOVA.

Социалният министър обясни, че помощта, която може да бъде получена, е минимум три вида. "Максималният размер е близо 4000 евро, разделена на три - еднократна, допълнителна и фонд "Социална закрила" - подмяна на унищожени електроуреди. Помощите са следните - 1171 евро еднократна, допълнителна - 1500 евро и до 1300 евро за оборудване. За тях има осигурени пари в бюджета и се изплащат изключително бързо", каза тя. 

Ефремова припомни, че социалното министерство разполага с програма за превантивни дейности при бедствия, по която се наемат безработни, като по нея ще има координация за насочване на човешки ресурс.

Земеделският министър обяви, че около 3000 дка са пострадали от бедствието, има щети по животновъдни обекти, пасища и кравеферми. По думите му земеделските служби работят на терен по опис на щети и отводняване. "От момента на подаване на заявлението има 10-дневен срок, в който се подаде информация за терените за обезщетение, информацията се насочва към ведомството", добави Абровски. Той призова земеделците и животновъдите да се свържат с отговорните агенции час по-скоро.

Най-сериозно засегнати са районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево, където водите излизат от коритата си, заливат улици и блокират пътни артерии.

Севлиево се очертава като един от най-тежко пострадалите райони, където започва разчистване след водното бедствие. Улици са останали под над метър вода, а десетки жители са били евакуирани с лодки заради покачването на река Росица. Един мъж е в неизвестност, след като е бил повлечен от придошлите води.

