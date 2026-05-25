Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

Американският държавен секретар заяви, че Израел „винаги“ ще има правото да се защитава, независимо от постигането на евентуално споразумение

Обновена преди 50 минути / 25 май 2026, 07:55
А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати ще дадат шанс на дипломацията в отношенията с Иран, но предупреди, че при липса на споразумение Вашингтон е готов да действа и „по друг начин“, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Изказванията на Рубио идват на фона на засиленото напрежение в Близкия изток, продължаващите сблъсъци между Израел и ливанското движение „Хизбула“, както и сложните преговори около иранската ядрена програма.

По време на официалното си посещение в Индия Рубио заяви, че САЩ остават ангажирани с дипломатическия процес, но времето за решение не е безкрайно.

„На масата има доста солидно предложение относно техните възможности да отворят протока и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос. Надяваме се, че ще можем да го направим“, посочи американският дипломат номер едно в Делхи.

Той подчерта, че Вашингтон ще даде „пълен шанс“ на дипломацията, преди да премине към „алтернативни“ варианти спрямо Техеран.

Междувременно Рубио коментира и напрежението около Израел, като заяви, че страната „винаги“ ще има право да се защитава.

„Израел винаги има правото да се защитава. Всяка страна в света има това право. Ако „Хизбула“ се готви да изстреля ракети или вече изстрелва ракети срещу него, Израел има правото да отвърне на удара“, заяви той.

С тези думи Рубио на практика подкрепи позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ден по-рано съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил в телефонен разговор „правото“ на Израел да продължи военните си действия в Ливан.

Израелските сили от месеци водят ожесточени сражения с бойците на „Хизбула“ по северната граница на страната. Конфликтът се изостри след началото на войната в Газа и доведе до серия от въздушни удари, ракетни атаки и жертви и от двете страни.

По думите на американски представители разговорите с Техеран остават изключително сложни. Основните разногласия продължават да бъдат свързани с ядрената програма на Иран, международните санкции и въпросите на регионалната сигурност.

„Мислехме, че ще имаме новини снощи, може би днес, но не бих се ангажирал твърде много с това“, каза още Рубио относно възможността за скорошен пробив в преговорите.

Изявленията му идват в момент, в който международната общност следи с тревога опасенията от разширяване на конфликта в Близкия изток и риска от нова ескалация в региона.

Източник: БТА/Симеон Томов, Владимир Сахатчиев    
България Преди 44 минути

Свят Преди 1 час

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 12 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Свят Преди 13 часа

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 14 часа

Свят Преди 14 часа

България Преди 14 часа

България Преди 14 часа

Любопитно Преди 15 часа

Свят Преди 15 часа

