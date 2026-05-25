Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

З асилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали в страната след серията почивни дни около 24 май. Най-натоварено традиционно ще бъде движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ близо 500 хиляди автомобила са напуснали столицата през почивните дни, а днес се очаква основната част от пътуващите да се приберат обратно.

От „Пътна полиция“ съобщиха, че към момента движението е с повишена интензивност, като най-натоварен остава трафикът по АМ „Тракия“.

„Към настоящия момент трафикът се характеризира с повишена интензивност и е разпределен по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, като интензивността е най-висока по АМ „Тракия“, заяви инспектор Велин Тодоров на брифинг.

Заради очаквания засилен трафик е въведена временна организация на движение. От 12:00 до 20:00 часа днес е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София по трите магистрали.

Мярката е координирана между „Пътна полиция“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел облекчаване на движението и намаляване на риска от инциденти.

В района на Симитли също е въведена специална организация – осигурени са две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една лента в посока Кулата.

Междувременно от „Пътна полиция“ отчетоха и сериозен брой нарушения по пътищата през последното денонощие. Съставени са над 4200 фиша, като повече от 250 са за превишена скорост, а над 760 – за неспазване на пътни знаци и маркировка.

Само за вчера са установени над 380 случая на шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества.

От полицията призоваха водачите да шофират внимателно, да спазват ограниченията и да бъдат търпеливи заради очакваните задръствания по основните маршрути към столицата.