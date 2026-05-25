Важно за пътуващите: Временни промени в движението на влаковете през Централна гара София

Те касаят организацията в източното направление между гарите Централна, Подуяне пътническа и Искър

25 май 2026, 11:42
В ременни промени в организацията на движение на влаковете в източното направление между Централна гара София, жп гара Подуяне пътническа и гара Искър ще бъдат въведени от 23:40 ч. на 30 май до 13:40 ч. на 31 май, съобщиха от „Български държавни железници” (БДЖ). 

Промените ще бъдат въведени поради прехвърляне на движението между гарите Централна гара София и Подуяне пътническа от съществуващия към новоизградения железен път, във връзка с преминаването на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ към следващ етап от реконструкцията на железопътния възел в района на гара София, се посочва в съобщението.

През посочения период всички влакове от и към посока Пловдив няма да достигат или тръгват от Централна гара София. Обслужваните с мотрисни влакове композиции, които преминават през участъка София - Искър, ще пристигат и заминават от гара Подуяне пътническа, а влаковете в състав от локомотив и вагони, ще пристигат и заминават от гара Искър.

От БДЖ отбелязват още, че с цел ограничаване на неудобствата за пътниците, ще бъдат осигурени допълнителни влакове между гарите Искър и Подуяне пътническа, обслужвани с мотрисен подвижен състав, които ще създадат връзка с пристигащите и заминаващите влакове и ще осигурят удобен достъп до метростанция „Искърско шосе“ и спирките на градския транспорт в София.

Извършването на довършителни работи по прехвърлянето на движението налагат още едно прекъсване на движението между гарите София и Подуяне пътническа, което ще се извърши на 7 юни, за времето от 07:30 ч. до 13:30 ч. Прекъсването на движението тогава ще е за по-кратък период и ще засегне по-малък брой влакове, уточняват от БДЖ.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за актуалното разписания на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството - www.bdz.bg, от служителите на билетните каси и гишетата „Информация”, както и на националния информационен телефон 02 931 11 11.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
