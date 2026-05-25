Любопитно

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Гласуването вече е активно, а участниците в него могат да спечелят награди

25 май 2026, 13:16
Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

В исок адреналин и пътуване към себе си дават начало на новото издание на кампанията „Великият понеделник”. В първата седмица в битка за зрителското внимание ще влязат „Бързи и яростни: Хобс и Шоу” и „Яж, моли се и обичай”. Филмът, получил повече гласове на сайта – https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник (1 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

В първото предложение за седмицата – „Бързи и яростни: Хобс и Шоу“, Дуейн Джонсън се завръща в ролята на безкомпромисния агент Люк Хобс. Той ще бъде принуден да остави настрана различията със своя заклет враг – Декард Шоу (Джейсън Стейтъм). Двамата ще трябва да обединят сили срещу обща заплаха – Бриксън Лор (Идрис Елба), кибернетично подсилен противник, разполагащ със смъртоносен вирус, способен да унищожи човечеството. Дали Хобс и Шоу ще успеят да загърбят враждата си преди да е станало късно?

Романтичната драма „Яж, моли се и обичай“ е вторият филм, който ще се бори за гласовете на публиката. Джулия Робъртс влиза в ролята на Лиз – съвременна жена, която на пръв поглед има всичко: успешна кариера, дом и сигурен брак. Зад фасадата обаче се крие усещане за празнота, а болезненият й развод я кара да преосмисли кои са истински ценните неща в живота й. Решена да открие коя всъщност е, Лиз поема на едногодишно пътешествие през три държави. Ще открие ли себе си и отговорите, които търси?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg. На 1 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в първата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Великият понеделник KINO NOVA филми онлайн гласуване Бързи и яростни Яж моли се и обичай Дуейн Джонсън Джулия Робъртс екшън филм романтична драма
Последвайте ни
След наводненията: Държавата отпуска три вида помощи за пострадалите

След наводненията: Държавата отпуска три вида помощи за пострадалите

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
BMW M3 върви към края си: 2027 е последната моделна година

BMW M3 върви към края си: 2027 е последната моделна година

carmarket.bg
25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка
Ексклузивно

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Преди 6 часа
Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път
Ексклузивно

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Преди 6 часа
Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане
Ексклузивно

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Преди 6 часа
Малко популярни, но практични функции в Windows
Ексклузивно

Малко популярни, но практични функции в Windows

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

Арестуваха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

България Преди 1 час

Мъжът е заловен късно снощи в Пловдив

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

България Преди 1 час

Полицейската операция е започнала на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съвместно с Агенция „Митници“

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Емоционални признания и житейски уроци в новите епизоди на „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте новите епизоди на риалити формата от понеделник до сряда в 20:00 ч.

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Украйна удари нефтопреносна станция в руската Владимирска област

Свят Преди 3 часа

Съоръжението, според Киев, играе важна роля в снабдяването с гориво на Москва и околните райони

Опасен инцидент край границата с Русия: Самолет с британски министър остана без GPS

Опасен инцидент край границата с Русия: Самолет с британски министър остана без GPS

Свят Преди 3 часа

В него е пътувал министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли

Товарен бус изгоря при пожар във Варна

Товарен бус изгоря при пожар във Варна

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал около 2:37 ч. в квартал "Възраждане"

Трагедията в украинския град Олешки: От март цари глад

Трагедията в украинския град Олешки: От март цари глад

Свят Преди 4 часа

Всеки ден в окупирания украински град Олешки загиват хора – от мини и куршуми

Кал, тиня и унищожени домове: Каква е равносметката след потопа в Северна България

Кал, тиня и унищожени домове: Каква е равносметката след потопа в Северна България

България Преди 4 часа

Най-засегнати бяха районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

България Преди 5 часа

Двама мъже стреляха в центъра на града, а рикоширал куршум рани възрастна жена

<p>Везенков след победата: Ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим&nbsp;</p>

Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина

Любопитно Преди 5 часа

"Ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза най-добрият български баскетболист

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

Свят Преди 5 часа

Американският държавен секретар заяви, че Израел „винаги“ ще има правото да се защитава, независимо от постигането на евентуално споразумение

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

България Преди 6 часа

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят

,

Черна гора иска да влезе в ЕС: Ще позволи ли Белград?

Свят Преди 6 часа

Днес страната се смята за отличник сред кандидатите за прием в ЕС, но все още е белязана от корупция, нерешени проблеми и силно политическо влияние на Белград

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Любопитно Преди 15 часа

Традиционно, церемонията се провежда под почетния патронаж на министъра на културата и министъра на отбраната

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Свят Преди 15 часа

Същевременно Касем повтори призива си към ливанското правителство да се откаже от преките преговори с Израел

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Свят Преди 16 часа

Полицията е започнала разследване по случая

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Бахаров с „Аскеер“ за „Трима крале“, Зафир Раджаб с признание за режисура

Edna.bg

Килиън Мърфи – тихият гений на киното, който превърна мълчанието в своя суперсила

Edna.bg

Има ли Везенков своя Бангаранга момент?

Gong.bg

Шампионите от Олимпиакос посрещнати с бурни овации у дома

Gong.bg

Лили Иванова след фурора в зала „Олимпия“: Щастлива съм - показах моето изкуство (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Държавата отпуска три вида помощ за пострадалите при наводненията

Nova.bg