Арестуваха актрисата от „Спасители на плажа“ Александра Пол заради акция за освобождаване на бигъли

А ктрисата от „Спасители на плажа“ Александра Пол бе арестувана в Уисконсин през уикенда за предполагаемо участие в заснета на камера акция за защита на животните, целяща освобождаването на кучета от породата бигъл от спорен развъдник, съобщава The Post.

62-годишната актриса е сред 20-те активисти, задържани за незаконно проникване след операцията в Ridglan Farms – обект за развъждане в Блу Маундс, на около 30 мили западно от Медисън, съобщиха властите.

Звездата от 90-те и още около 60 нейни съмишленици – всички облечени в бели защитни костюми – са били заснимани как нахлуват в обекта в неделя сутринта и изнасят кучетата, притискайки ги силно до себе си.

Членове на „Коалицията за спасяване на кучетата от Риджлан“ се похвалиха, че са били отнети 31 кучета, но властите са успели да прехванат осем от тях.

„Някои от взетите бигъли бяха открити и върнати в Ridglan Farms, но съдбата на няколко други остава неизвестна“, заяви шерифът на окръг Дейн, Калвин Барет.

„На място са иззети две превозни средства, заедно с инструменти за взлом и други доказателства“, казва Барет.

Обектът Ridglan Farms е мишена на активисти и в миналото, тъй като там се развъждат бигъли, използвани за научни изследвания, предава местната медия WMTV.

„Шерифската служба на окръг Дейн разбира колко силно хората съчувстват на кучетата в Ridglan Farms и ние уважаваме правото им да изразяват тази страст чрез мирни протести“, каза шерифът.

„Нашата роля е да пазим безопасността на всички и да реагираме, когато се извършва незаконна дейност. Насърчаваме всеки, който има опасения относно хуманното отношение към животните или изследователските практики, да действа чрез законни и конструктивни канали“, казва Барет.

Александра Пол е най-известна с ролята си на лейтенант Стефани Холдън в „Спасители на плажа“ между 1992 и 1997 г.

През последните години тя имаше множество сблъсъци със закона заради участието си в каузи за правата на животните. През 2021 г. актрисата беше обвинена в кражба (престъпление с ниска степен на обществена опасност) за вземането на две пилета от камион на Foster Farms в Калифорния, но по-късно беше призната за невинна.