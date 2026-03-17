Ябълков мус с чия влиза в менюто на столични детски градини

С толичната община подготвя пилотен модел за подобряване на храненето в детските градини, който ще започне в район „Слатина“ от началото на следващата учебна година. Това съобщи пред журналисти заместник-кметът по „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова след кръгла маса, посветена на качеството на храната за децата.

В дискусията са участвали експерти и организации, ангажирани с темата за здравословното хранене и хранителните навици на децата, обясни Желязкова. Целта е обмен на идеи за създаване на първи цялостен модел за хранене в детските градини – от доставката на продуктите и начина на приготвяне на храната, до обучението на децата да опитват разнообразни храни и да изграждат култура на хранене.

Предвижда се в пилотния район да бъде изградена т.нар. кухня майка, която ще приготвя храната за детските градини в района. Тя ще бъде разположена в съществуваща кухня към детска градина и няма да представлява частна услуга. Според Желязкова новият модел ще използва повече техника, което ще позволи приготвянето на храната с по-малко персонал и по-нисък разход на електроенергия.

Пилотният модел ще бъде приложен първо в район „Слатина“, където има осем детски градини. Изборът е направен заради разнообразния профил на населението, което ще позволи по-добро измерване на резултатите от инициативата, отбеляза Десислава Желязкова.

Ако проектът бъде успешен, опитът ще бъде предложен и на други райони на столицата, както и на други общини в страната. Желязкова уточни, че инициативата се реализира с административно решение на Столичната община и не изисква решение на Столичния общински съвет, тъй като не променя законовите изисквания, а само модела на приготвяне и доставка на храната.

Храната ще се доставя до детските градини в определени часове, а съществуващите кухни в самите градини ще останат и ще се използват основно за образователни дейности – децата и учителите да приготвят заедно храни и да учат чрез този процес.

По думите на заместник-кмета централизирането на приготвянето на храната ще позволи и по-добро качество на продуктите. При по-големи обществени поръчки се очаква по-ниска цена на хранителните продукти, като ще се търси и възможност за участие на по-малки производители. Това ще позволи използването на по-разнообразни и качествени продукти, обясни Желязкова.

Друг важен аспект на проекта е възможността да се приготвя специална храна за деца с хронични заболявания или хранителни непоносимости – нещо, което в момента е трудно постижимо, тъй като храната се приготвя отделно във всяка детска градина, отбеляза зам.-кметът.

В момента практиките са различни, част от детските градини сами провеждат обществени поръчки за хранителни продукти, други се обслужват от районните администрации, а трети използват кетъринг. Според Желязкова това често води и до проблеми с качеството на храната.

Именно сигналите на родители и предписанията от контролни органи са сред причините за стартирането на проекта, обясни зам.-кметът. По думите ѝ в момента менютата често се изготвят от медицински сестри или домакини, които не винаги имат необходимата експертиза, за да съставят балансирано меню. Затова новият модел предвижда менюта, разработени от специалисти – диетолози и нутриционисти, които ще бъдат сезонни и ще могат да се прилагат и в други детски градини в София.

Планира се родителите да имат предварителна информация за седмичното меню на децата. „Надяваме се това да създаде и нова култура на хранене – децата да участват в сервирането, да могат да избират колко храна да им се сипва и да изграждат хранителни навици още от детската градина“, каза Десислава Желязкова.

В рамките на пилотния проект се предвижда и създаването на малки градинки към детските градини, в които децата да виждат как се отглеждат плодове и зеленчуци. Според заместник-кмета това може да повиши интереса им към консумацията на такива храни.

Сред предложенията за нови ястия в менюто са палачинки с банан и пълнозърнесто брашно без добавена захар, грис с канела и ябълков мус с чия, както и овесена каша с прясно мляко, ленено семе и плодове. По думите на заместник-кмета традиционните български и сезонни храни ще останат основа на менюто, като постепенно ще се включват и нови продукти, за да се разширят вкусовете на децата.

Желязкова отбеляза, че в момента цената на храната в детските градини варира значително – от около 3,00 лева на ден при самостоятелно приготвяне, до 12,00–13,00 лева при кетъринг. По думите ѝ целта на новия модел е да се осигури качествена и балансирана храна без значително увеличаване на разходите.