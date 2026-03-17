Ябълков мус с чия влиза в менюто на столични детски градини

Здравословни рецепти и нутриционисти сменят традиционната попара в район „Слатина“ от есента в нов пилотен проект на Столична община

17 март 2026, 13:50
С толичната община подготвя пилотен модел за подобряване на храненето в детските градини, който ще започне в район „Слатина“ от началото на следващата учебна година. Това съобщи пред журналисти заместник-кметът по „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова след кръгла маса, посветена на качеството на храната за децата.

Диетолози ще обучават готвачите в забавачките

В дискусията са участвали експерти и организации, ангажирани с темата за здравословното хранене и хранителните навици на децата, обясни Желязкова. Целта е обмен на идеи за създаване на първи цялостен модел за хранене в детските градини – от доставката на продуктите и начина на приготвяне на храната, до обучението на децата да опитват разнообразни храни и да изграждат култура на хранене.

Предвижда се в пилотния район да бъде изградена т.нар. кухня майка, която ще приготвя храната за детските градини в района. Тя ще бъде разположена в съществуваща кухня към детска градина и няма да представлява частна услуга. Според Желязкова новият модел ще използва повече техника, което ще позволи приготвянето на храната с по-малко персонал и по-нисък разход на електроенергия.

Филе и кайма без сухожилия за детските ясли

Пилотният модел ще бъде приложен първо в район „Слатина“, където има осем детски градини. Изборът е направен заради разнообразния профил на населението, което ще позволи по-добро измерване на резултатите от инициативата, отбеляза Десислава Желязкова. 

Ако проектът бъде успешен, опитът ще бъде предложен и на други райони на столицата, както и на други общини в страната. Желязкова уточни, че инициативата се реализира с административно решение на Столичната община и не изисква решение на Столичния общински съвет, тъй като не променя законовите изисквания, а само модела на приготвяне и доставка на храната.

Проверяват храните в училищата и забавачките

Храната ще се доставя до детските градини в определени часове, а съществуващите кухни в самите градини ще останат и ще се използват основно за образователни дейности – децата и учителите да приготвят заедно храни и да учат чрез този процес.

По думите на заместник-кмета централизирането на приготвянето на храната ще позволи и по-добро качество на продуктите. При по-големи обществени поръчки се очаква по-ниска цена на хранителните продукти, като ще се търси и възможност за участие на по-малки производители. Това ще позволи използването на по-разнообразни и качествени продукти, обясни Желязкова. 

При тези кооперативи няколко семейства се обединяват в отглеждането на децата в предучилищна възраст

Друг важен аспект на проекта е възможността да се приготвя специална храна за деца с хронични заболявания или хранителни непоносимости – нещо, което в момента е трудно постижимо, тъй като храната се приготвя отделно във всяка детска градина, отбеляза зам.-кметът. 

В момента практиките са различни, част от детските градини сами провеждат обществени поръчки за хранителни продукти, други се обслужват от районните администрации, а трети използват кетъринг. Според Желязкова това често води и до проблеми с качеството на храната.

Именно сигналите на родители и предписанията от контролни органи са сред причините за стартирането на проекта, обясни зам.-кметът. По думите ѝ в момента менютата често се изготвят от медицински сестри или домакини, които не винаги имат необходимата експертиза, за да съставят балансирано меню. Затова новият модел предвижда менюта, разработени от специалисти – диетолози и нутриционисти, които ще бъдат сезонни и ще могат да се прилагат и в други детски градини в София.

Планира се родителите да имат предварителна информация за седмичното меню на децата. „Надяваме се това да създаде и нова култура на хранене – децата да участват в сервирането, да могат да избират колко храна да им се сипва и да изграждат хранителни навици още от детската градина“, каза Десислава Желязкова.

Здравословното хранене не е задължително скъпо, коментира РФИ в рубриката си "Европейски акценти"

В рамките на пилотния проект се предвижда и създаването на малки градинки към детските градини, в които децата да виждат как се отглеждат плодове и зеленчуци. Според заместник-кмета това може да повиши интереса им към консумацията на такива храни. 

Сред предложенията за нови ястия в менюто са палачинки с банан и пълнозърнесто брашно без добавена захар, грис с канела и ябълков мус с чия, както и овесена каша с прясно мляко, ленено семе и плодове. По думите на заместник-кмета традиционните български и сезонни храни ще останат основа на менюто, като постепенно ще се включват и нови продукти, за да се разширят вкусовете на децата.

Желязкова отбеляза, че в момента цената на храната в детските градини варира значително – от около 3,00 лева на ден при самостоятелно приготвяне, до 12,00–13,00 лева при кетъринг. По думите ѝ целта на новия модел е да се осигури качествена и балансирана храна без значително увеличаване на разходите. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 20 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 17 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 16 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Последни новини

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 20 минути

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 23 минути

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Любопитно Преди 1 час

От стабилния Телец до „шампионите по бягство“ Близнаци – вижте класацията на астролозите за страха от обвързване

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс сподели, че е ограничила консумацията на алкохол и е станала много по-внимателна към здравето си

<p>Зеленски пристигна в Лондон</p>

Президентът Зеленски пристигна в Лондон за срещи с Киър Стармър и Марк Рюте.

България Преди 1 час

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети

Александра Пол

Арестуваха актрисата от „Спасители на плажа“ Александра Пол заради акция за освобождаване на бигъли

Свят Преди 1 час

Александра Пол попадна зад решетките, след като изведе 31 кучета от лаборатория за медицински опити

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Свят Преди 1 час

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия

<p>&quot;Интрига няма&quot;: Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията&nbsp;</p>

Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията - Димитър Николов и Живко Тодоров

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че възнамерява на конгреса на партията да предложи нова длъжност, която да се поема от тандема, визирайки Николов и Тодоров.

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

България Преди 2 часа

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност

,

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Свят Преди 2 часа

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Свят Преди 2 часа

Те изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море

ИТН регистрира листите си за изборите

ИТН регистрира листите си за изборите

България Преди 2 часа

Лидерът на партията е водач в 15 и 25 МИР

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Любопитно Преди 2 часа

След поредица от неуспешни инвитро процедури и рядка диагноза, 40-годишна пациентка сбъдна мечтата си за майчинство въпреки тежките аномалии на репродуктивната си система

<p>Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг</p>

Министър Атанас Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг

България Преди 2 часа

НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов

,

Внимание! НАП може да спре продажбата на имота или колата ви

България Преди 3 часа

Нотариусите вече са задължени да проверяват за дългове към хазната в реално време. При близо 18% от случаите се откриват неплатени данъци, което блокира сделката до пълното им погасяване

<p>Тръмп: Ще превзема&nbsp;Куба - островът е на ръба на колапса</p>

Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Свят Преди 3 часа

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Отиде си една легенда: Слава Рачева – гласът на детството на поколения българи

Edna.bg

Как да постигнем оформено дупе преди лятото

Edna.bg

Наказаха ЦСКА за расизъм

Gong.bg

Реферът от Лудогорец - ЦСКА ще свири на Левски, "сините" винаги бият при него

Gong.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg