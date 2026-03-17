Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията - Димитър Николов и Живко Тодоров

17 март 2026, 13:33
Н а Конгреса на ГЕРБ ще предложа нова длъжност. Кметовете на Бургас и на Стара Загора - Димитър Николов и Живко Тодоров, ще съвместят още отговорности.

Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с двамата градоначалници в централата на партията в София. В излъчваната на живо среща, Борисов, Николов и Тодоров заявиха, че искат да разсеят всички спекулации защо кметове на ГЕРБ в големи градове не са водачи на листи за предстоящия парламентарен вот. Тримата са категорични, че икономическата картина е различна за всеки регион за страната и работата на кметовете е да предлагат инициативи на национално ниво.

„Интрига няма“, добави Живко Тодоров и продължи: „Трябва да се промени изцяло комуникационната култура. Затова и парламентът е с толкова нисък рейтинг. Естествено е на празник да вървим заедно“.

От своя страна Борисов отбеляза, че няма как президент да посети някой град и кметът да не отиде с него.  

„Ние сме опоненти, не сме врагове“, добави лидерът на ГЕРБ и подчерта, че един месец преди изборите кметовете трябва да излизат в отпуск.

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че възнамерява на конгреса на партията да предложи нова длъжност, която да се съвместява от тандем, визирайки Николов и Тодоров. 

„И двамата се гответе, защото за хубаво или за лошо, но Цветанов ми липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Ще съвместите още малко задължения. Сега е време да си поработим за партията“, обърна се Борисов към кметовете на Бургас и на Стара Загора.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че наблюдава листите на партиите и коалициите за предстоящите избори на 19 април, включително и на новата коалиция около Румен Радев. 

„Убеден съм, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това“, заяви Борисов.

Източник: БГНЕС    
,

.

.

