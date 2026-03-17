КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

17 март 2026, 14:31
К онфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призова служебното правителство да изпълни приоритетно и без забавяне решението на Народното събрание за мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на петрола и природния газ. Това съобщиха от конфедерацията.

Според тях предложените политики, сред които създаване на фонд към Министерството на финансите с вноски от нарасналите приходи от ДДС вследствие на поскъпналите горива, както и предоставяне на държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски, са разумни и в правилната посока. В съобщението се посочва, че тези мерки са насочени към овладяване на инфлационния натиск в неговия корен – транспортния сектор.

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки, което може да доведе до сериозни щети за икономиката и да засегне пряко потребителите. Според тях транспортните фирми вече намаляват курсовете си заради увеличени разходи с около 35 процента, като това се отразява особено тежко на малките компании и неминуемо ще бъде прехвърлено частично върху крайните цени.

В съобщението се посочва още, че конфликтът в Иран има потенциал да намали световния икономически растеж с около 0,3 процента и да увеличи глобалната инфлация с между 0,5 процента и 0,6 процента, според оценки на международни финансови институции. От конфедерацията отбелязват, че за разлика от инфлационната криза през 2021–2022 г., сега не се очакват сериозни прекъсвания във веригите за доставки, но рискът е концентриран в енергийния сектор, който е ключов за логистиката и индустрията.

КРИБ обръща внимание, че в Европейския съюз се наблюдават различни нива на инфлация, като България е сред страните с по-висок ръст на цените. Според организацията това увеличава опасността както от допълнителен натиск върху потребителите, така и от развитие на неблагоприятни сценарии като стагфлация.

От конфедерацията призовават служебното правителство да действа решително, отчитайки чувствителността на обществото към ценовите промени в периода след присъединяването към еврозоната. В съобщението се посочва, че инфлационните шокове могат да създадат условия за спекулации и хибридни атаки, насочени към подкопаване на доверието в еврото и свързването му с повишаването на цените, което представлява риск и за геополитическата ориентация на страната.

Припомняме, че миналата седмица от „ДПС – Ново начало“ предложиха създаването на фонд за компенсиране на бизнеса и гражданите заради високите цени на горивата. Основното, което се предвижда с мерките, е средствата във фонда да се набират от увеличените приходи от ДДС, генерирани вследствие на поскъпването на суровия петрол и природния газ.

Източник: БТА, Женя Илчева    
КРИБ Ценови шок Инфлация Високи цени на горива Транспортен сектор Служебно правителство Икономически щети Фонд за подпомагане Стагфлация Еврозона
