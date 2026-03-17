Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Л идерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов ще е водач на листата за Варна за предсрочните парламентарни избори.

Водачите на листите на в някои избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Цвета Рангелова

МИР 02 Бургас Цончо Ганев

МИР 03 Варна Костадин Костадинов

МИР 04 Велико Търново Ангел Янчев

МИР 05 Видин Вера Александрова

МИР 06 Враца Ивайло Папов

МИР 07 Габрово Даниел Петров

МИР 08 Добрич Константина Петрова

МИР 09 Кърджали Георги Георгиев

МИР 10 Кюстендил Димчо Димчев

МИР 11 Ловеч Ивелин Първанов

МИР 12 Монтана Петър Петров

МИР 13 Пазарджик Стоян Таслаков

МИР 14 Перник Димо Дренчев

МИР 15 Плевен Ивелин Първанов

МИР 16 Пловдив-град Ангел Георгиев

МИР 17 Пловдив-област Кръстьо Врачев

МИР 18 Разград Веселин Вешев

МИР 19 Русе Златан Златанов

МИР 20 Силистра Марин Николов

МИР 21 Сливен Климент Шопов

МИР 22 Смолян Ангел Георгиев

МИР 23 София-град Цончо Ганев

МИР 24 София-град Петър Петров

МИР 25 София-град Костадин Костадинов

МИР 26 София-област Ангел Славчев

МИР 27 Стара Загора Искра Михайлова

МИР 28 Търговище Емил Борисов

МИР 29 Хасково Георги Георгиев

МИР 30 Шумен Веселин Вешев

МИР 31 Ямбол Никола Димитров

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност.

Костадинов подчерта, че се гордее с промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на секциите в Турция, както и с мобилизираната гражданска енергия, помогнала за свалянето на правителството на Росен Желязков. Той критикува мярката на служебното правителство, с която ще бъдат компенсирани социално слаби хора с по 20 евро заради повишените цени на бензина. Лидерът на “Възраждане" определи това решение, като “изключително неадекватно и престъпно".

Той подчерта, че в тази, както и в останалите листи в страната, няма да се забележат съществени разлики спрямо предходните избори, защото счита подборът за успешен. Изрази задоволство от работата на народните представители от партията в последния парламент. Смята, че те отново са се затвърдили като най-последователната и активна парламентарна група.