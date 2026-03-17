Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Л идерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов ще е водач на листата за Варна за предсрочните парламентарни избори.
Водачите на листите на в някои избирателни райони:
- МИР 01 Благоевград Цвета Рангелова
- МИР 02 Бургас Цончо Ганев
- МИР 03 Варна Костадин Костадинов
- МИР 04 Велико Търново Ангел Янчев
- МИР 05 Видин Вера Александрова
- МИР 06 Враца Ивайло Папов
- МИР 07 Габрово Даниел Петров
- МИР 08 Добрич Константина Петрова
- МИР 09 Кърджали Георги Георгиев
- МИР 10 Кюстендил Димчо Димчев
- МИР 11 Ловеч Ивелин Първанов
- МИР 12 Монтана Петър Петров
- МИР 13 Пазарджик Стоян Таслаков
- МИР 14 Перник Димо Дренчев
- МИР 15 Плевен Ивелин Първанов
- МИР 16 Пловдив-град Ангел Георгиев
- МИР 17 Пловдив-област Кръстьо Врачев
- МИР 18 Разград Веселин Вешев
- МИР 19 Русе Златан Златанов
- МИР 20 Силистра Марин Николов
- МИР 21 Сливен Климент Шопов
- МИР 22 Смолян Ангел Георгиев
- МИР 23 София-град Цончо Ганев
- МИР 24 София-град Петър Петров
- МИР 25 София-град Костадин Костадинов
- МИР 26 София-област Ангел Славчев
- МИР 27 Стара Загора Искра Михайлова
- МИР 28 Търговище Емил Борисов
- МИР 29 Хасково Георги Георгиев
- МИР 30 Шумен Веселин Вешев
- МИР 31 Ямбол Никола Димитров
Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност.
Костадинов подчерта, че се гордее с промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на секциите в Турция, както и с мобилизираната гражданска енергия, помогнала за свалянето на правителството на Росен Желязков. Той критикува мярката на служебното правителство, с която ще бъдат компенсирани социално слаби хора с по 20 евро заради повишените цени на бензина. Лидерът на “Възраждане" определи това решение, като “изключително неадекватно и престъпно".
Той подчерта, че в тази, както и в останалите листи в страната, няма да се забележат съществени разлики спрямо предходните избори, защото счита подборът за успешен. Изрази задоволство от работата на народните представители от партията в последния парламент. Смята, че те отново са се затвърдили като най-последователната и активна парламентарна група.