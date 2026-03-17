Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

К иевският режим и неговите покровители не спират с опитите за диверсии и терористични актове в Русия, броят им постоянно нараства, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу на изнесена среща в Уралския федерален окръг, предаде ТАСС.

"Украинският престъпен режим и неговите покровители не спират опитите за диверсии и терористични актове в Русия, чийто брой постоянно нараства, през 2025 г. на територията на Русия са извършени 1 830 терористични акта, което е с 40% повече, отколкото през 2024 г. (1 101) и 6,5 пъти повече, отколкото през 2023 г. (271)“, посочи той.

Шойгу добави, че нито един регион в Русия не може да се чувства в безопасност поради динамиката на развитието на средствата за поражение и методите за тяхното приложение при противниците. Той обърна внимание, че към днешна дата приоритетните цели на противника "са обекти с военно предназначение, транспортът и горивно-енергийният комплекс".

"А динамиката на развитието на средствата за поражение, преди всичко на безпилотните системи, и методите за тяхното приложение са такива, че нито един регион на Русия не може да се чувства в безопасност“, посочи Шойгу.

През 2025 г. въздушните атаки на Киев срещу инфраструктурата на Русия са се увеличили почти 4 пъти, отбеляза Шойгу.

"През изминалата година броят на въздушните атаки, предприети от противника срещу инфраструктурни обекти в различни руски региони, се е увеличил почти 4 пъти (през 2025 г. са извършени над 23 000 атаки (през 2024 г. – 6 200)", посочи той.

Шойгу отбеляза, че президентът на Русия Владимир Путин обръща най-голямо внимание на сигурността на критично важните обекти и тези въпроси са били многократно обсъждани на заседанията на Съвета за сигурност“, каза Шойгу.

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия, включително чрез интернет.

В отделни изказвания по време на същото заседание днес Шойгу заяви, че мрежа от разузнавателни служби от 56 държави

действа срещу Русия, за да улесни това, което той нарече "саботажни и терористични" атаки. Той не посочи имената на разузнавателните

служби, предаде Ройтерс.