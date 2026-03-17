На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Л орън Санчес беше уловена да отпраща съпруга си Джеф Безос, докато позираше за снимки на червения килим на партито на Vanity Fair след Оскарите в неделя вечер, съобщава Page Six.

Неловкият момент беше заснет от камерите и качен в официалния профил на Vanity Fair в социалната мрежа X (бившият Twitter).

Видеото показва как 56-годишната Санчес и 62-годишният Безос позират заедно в Музея на изкуствата в Лос Анджелис (LACMA), преди бившата журналистка да направи жест към основателя на Amazon да се отмести встрани, за да се снима сама.

Lauren Sánchez shoos away Jeff Bezos on Vanity Fair Oscars Party 2026 red carpet https://t.co/Q8uvb2uu0l pic.twitter.com/WOyw7kJaCi — Page Six (@PageSix) March 16, 2026

След като Безос излезе от кадър, Санчес продължи да позира.

Тя демонстрира изцяло черен ансамбъл, състоящ се от винтидж рокля без презрамки на Джон Галиано, чорапогащник, високи обувки и зашеметяваща селекция от 85-каратови диаманти, дело на Лорейн Шварц.

Безос допълни тоалета на съпругата си с класически черен смокинг и подходяща папионка.

Санчес и нейният съпруг милиардер не са чужди на партито на Vanity Fair, тъй като присъстваха на годишното събитие заедно през последните две години.

Миналата година – три месеца преди да сключат брак на звездна италианска сватбена церемония през юни 2025 г. – Санчес носеше бяла рокля тип „русалка“ с пера на Оскар де ла Рента, съчетана със смарагди на Лорейн Шварц.

През 2024 г. тя зашемети присъстващите в прозрачна червена рокля на Lever Couture с шлейф от волани и диамантено колие.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez Bezos arrive to the Vanity Fair #Oscar party pic.twitter.com/lcanGDZDkC — Variety (@Variety) March 16, 2026

Междувременно към Санчес и Безос на тазгодишното парти се присъедини и целият елит на Холивуд, включително Никол Кидман, Джеси Бъкли, Пол Мескал и Грейси Ейбрамс, Тимъти Шаламе и Кайли Дженър, Ким Кардашиян и много други.

Двойката има натоварен сезон пред себе си, тъй като и двамата ще бъдат почетни съпредседатели и основни спонсори на Мет Гала (Met Gala – ежегодно благотворително събитие за набиране на средства за Института за костюми към музея „Метрополитън“) през май 2026 г.

„Това е толкова забавно и значимо преживяване“, каза Санчес по време на участие в предаването „Today“ по-рано този месец. „Когато Ана (Уинтур) ми се обади и попита: "Искаш ли да бъдеш съпредседател и едновременно с това да сте спонсори на Мет?", се почувствах толкова специална“.

Тя добави още: „Ще бъде невероятно да видим какво ще облекат всички и да можем истински да почетем всички тези дизайнери. Нямам търпение“.