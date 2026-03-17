Любопитно

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Лорън Санчес предизвика вълна от коментари, след като публично отпрати Джеф Безос от кадър, за да позира сама на партито на Vanity Fair. Неловкият момент на стана вайръл точно преди двамата да станат съпредседатели на предстоящата Мет Гала

17 март 2026, 14:47
Л орън Санчес беше уловена да отпраща съпруга си Джеф Безос, докато позираше за снимки на червения килим на партито на Vanity Fair след Оскарите в неделя вечер, съобщава Page Six.

Неловкият момент беше заснет от камерите и качен в официалния профил на Vanity Fair в социалната мрежа X (бившият Twitter).

Видеото показва как 56-годишната Санчес и 62-годишният Безос позират заедно в Музея на изкуствата в Лос Анджелис (LACMA), преди бившата журналистка да направи жест към основателя на Amazon да се отмести встрани, за да се снима сама.

След като Безос излезе от кадър, Санчес продължи да позира.

Тя демонстрира изцяло черен ансамбъл, състоящ се от винтидж рокля без презрамки на Джон Галиано, чорапогащник, високи обувки и зашеметяваща селекция от 85-каратови диаманти, дело на Лорейн Шварц.

Безос допълни тоалета на съпругата си с класически черен смокинг и подходяща папионка.

Санчес и нейният съпруг милиардер не са чужди на партито на Vanity Fair, тъй като присъстваха на годишното събитие заедно през последните две години.

Миналата година – три месеца преди да сключат брак на звездна италианска сватбена церемония през юни 2025 г. – Санчес носеше бяла рокля тип „русалка“ с пера на Оскар де ла Рента, съчетана със смарагди на Лорейн Шварц.

През 2024 г. тя зашемети присъстващите в прозрачна червена рокля на Lever Couture с шлейф от волани и диамантено колие.

Междувременно към Санчес и Безос на тазгодишното парти се присъедини и целият елит на Холивуд, включително Никол Кидман, Джеси Бъкли, Пол Мескал и Грейси Ейбрамс, Тимъти Шаламе и Кайли Дженър, Ким Кардашиян и много други.

Двойката има натоварен сезон пред себе си, тъй като и двамата ще бъдат почетни съпредседатели и основни спонсори на Мет Гала (Met Gala – ежегодно благотворително събитие за набиране на средства за Института за костюми към музея „Метрополитън“) през май 2026 г.

„Това е толкова забавно и значимо преживяване“, каза Санчес по време на участие в предаването „Today“ по-рано този месец. „Когато Ана (Уинтур) ми се обади и попита: "Искаш ли да бъдеш съпредседател и едновременно с това да сте спонсори на Мет?", се почувствах толкова специална“.

Тя добави още: „Ще бъде невероятно да видим какво ще облекат всички и да можем истински да почетем всички тези дизайнери. Нямам търпение“.

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

pariteni.bg
„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

carmarket.bg
Последни новини

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 21 минути

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 24 минути

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Любопитно Преди 1 час

След хаос в чатовете и завръщане на бившите, планетата на комуникацията става директна на 20 март – но внимавайте със „сянката“

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Любопитно Преди 1 час

От стабилния Телец до „шампионите по бягство“ Близнаци – вижте класацията на астролозите за страха от обвързване

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс сподели, че е ограничила консумацията на алкохол и е станала много по-внимателна към здравето си

<p>Зеленски пристигна в Лондон</p>

Президентът Зеленски пристигна в Лондон за срещи с Киър Стармър и Марк Рюте.

България Преди 1 час

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети

Ябълков мус с чия влиза в менюто на столични детски градини

Ябълков мус с чия влиза в менюто на столични детски градини

България Преди 1 час

Здравословни рецепти и нутриционисти сменят традиционната попара в район „Слатина“ от есента в нов пилотен проект на Столична община

Александра Пол

Арестуваха актрисата от „Спасители на плажа“ Александра Пол заради акция за освобождаване на бигъли

Свят Преди 1 час

Александра Пол попадна зад решетките, след като изведе 31 кучета от лаборатория за медицински опити

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Свят Преди 1 час

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Любопитно Преди 1 час

Всеки път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса

<p>&quot;Интрига няма&quot;: Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията&nbsp;</p>

Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията - Димитър Николов и Живко Тодоров

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че възнамерява на конгреса на партията да предложи нова длъжност, която да се поема от тандема, визирайки Николов и Тодоров.

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

България Преди 2 часа

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност

,

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Свят Преди 2 часа

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Свят Преди 2 часа

Те изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море

ИТН регистрира листите си за изборите

ИТН регистрира листите си за изборите

България Преди 2 часа

Лидерът на партията е водач в 15 и 25 МИР

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Любопитно Преди 2 часа

След поредица от неуспешни инвитро процедури и рядка диагноза, 40-годишна пациентка сбъдна мечтата си за майчинство въпреки тежките аномалии на репродуктивната си система

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Отиде си една легенда: Слава Рачева – гласът на детството на поколения българи

Edna.bg

Как да постигнем оформено дупе преди лятото

Edna.bg

Наказаха ЦСКА за расизъм

Gong.bg

Реферът от Лудогорец - ЦСКА ще свири на Левски, "сините" винаги бият при него

Gong.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg