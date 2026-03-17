Любопитно

17 март 2026, 13:34
Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден
В секи път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса, съобщава HuffPost.

Неврологът и експерт по съня Челси Роршайб каза, че хората често остават в леглото след звънене на алармата, превъртайки на телефоните си 15 минути, преди да станат.

„Когато се събудя, веднага ставам от леглото и отивам някъде другаде в къщата си“, каза тя. Това помага на мозъка да поддържа асоциацията, че спалнята е само място за почивка, което насърчава по-добрия сън.

Важно е също да не стоите в тъмна спалня. Светлината ефективно изключва производството на мелатонин в мозъка и сигнализира на тялото, че денят е започнал.

Редовното време за събуждане помага на биологичния часовник да регулира физиологичните функции, не само съня. Много по-дългият сън през уикендите може да доведе до затруднена концентрация, умора, раздразнителност и главоболие. Това може да ви съсипе деня.

Спазването на постоянен график за сън, лягането и събуждането по едно и също време всеки ден е важно за осигуряване на добър и висококачествен нощен сън.

Какво е по-добре да се прави сутрин

Едно от първите неща, които трябва да направите сутрин, обикновено в рамките на 30 минути след събуждане, е да се изложите на естествена слънчева светлина, като излезете навън или седнете близо до прозорец.

Светлината през деня е много важна за поддържане на циркадния ритъм. Липсата на слънчева светлина може да намали качеството на съня, да допринесе за безсъние и да повлияе негативно на настроението.

Освен това, физическите упражнения са чудесен начин да сигнализирате на мозъка, че денят е започнал. Не е нужно да са особено интензивни. Можете просто да разходите кучето си или да направите кратка разходка.

Източник: HuffPost    
Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

Крал Чарлз плати 3,75 милиона паунда за къща до тази на Камила

Пенсиите се вдигат с 44 евро

„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Западни лидери застанаха срещу Израел
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

След поредица от неуспешни инвитро процедури и рядка диагноза, 40-годишна пациентка сбъдна мечтата си за майчинство въпреки тежките аномалии на репродуктивната си система

<p>Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг</p>

НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов

Внимание! НАП може да спре продажбата на имота или колата ви

Нотариусите вече са задължени да проверяват за дългове към хазната в реално време. При близо 18% от случаите се откриват неплатени данъци, което блокира сделката до пълното им погасяване

<p>Тръмп: Ще превзема&nbsp;Куба - островът е на ръба на колапса</p>

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

<p>Ликвидиран е иранският шеф на националната сигурност</p>

По-рано стана ясно, че Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта

Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Джейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар“ в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam“, за да почете Редфорд

Какво представлява стратегията на Иран за "хоризонтална ескалация"

Според някои мнения бойните действия са навлезли в застой, като особено труден за решаване се оказа ребусът с фактическото затваряне от Иран на Ормузкия проток

Катастрофа с тежкотоварен камион блокира Прохода на Републиката

Леките автомобили преминават през прохода Шипка, товарните изчакват на място

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

<p>Огън и дим в квартал &quot;Сурури Мехмет Ефенди&quot;&nbsp;уби невинно бебе</p>

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Изтекъл аудиозапис разкрива зловещи подробности за ликвидирането на Али Хаменей и мистериозното изчезване на неговия приемник

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Причините за деянието са в процес на изясняване

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Петте най-запомнящи се момента от „Оскарите“

Edna.bg

Жаклин Дочева отпразнува ЧРД на дъщеря си, чанта от захар украси тортата

Edna.bg

Сълзи от радост - вижте как семейството на Игор Тиаго научи за повиквателната (видео)

Gong.bg

Иран иска да играе мачовете си от Мондиал 2026 в Мексико

Gong.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg

10 задържани при спецакция срещу купения вот и разпространението на дрога в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg