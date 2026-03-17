Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

В секи път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса, съобщава HuffPost.

Неврологът и експерт по съня Челси Роршайб каза, че хората често остават в леглото след звънене на алармата, превъртайки на телефоните си 15 минути, преди да станат.

„Когато се събудя, веднага ставам от леглото и отивам някъде другаде в къщата си“, каза тя. Това помага на мозъка да поддържа асоциацията, че спалнята е само място за почивка, което насърчава по-добрия сън.

Важно е също да не стоите в тъмна спалня. Светлината ефективно изключва производството на мелатонин в мозъка и сигнализира на тялото, че денят е започнал.

Редовното време за събуждане помага на биологичния часовник да регулира физиологичните функции, не само съня. Много по-дългият сън през уикендите може да доведе до затруднена концентрация, умора, раздразнителност и главоболие. Това може да ви съсипе деня.

Спазването на постоянен график за сън, лягането и събуждането по едно и също време всеки ден е важно за осигуряване на добър и висококачествен нощен сън.

Какво е по-добре да се прави сутрин

Едно от първите неща, които трябва да направите сутрин, обикновено в рамките на 30 минути след събуждане, е да се изложите на естествена слънчева светлина, като излезете навън или седнете близо до прозорец.

Светлината през деня е много важна за поддържане на циркадния ритъм. Липсата на слънчева светлина може да намали качеството на съня, да допринесе за безсъние и да повлияе негативно на настроението.

Освен това, физическите упражнения са чудесен начин да сигнализирате на мозъка, че денят е започнал. Не е нужно да са особено интензивни. Можете просто да разходите кучето си или да направите кратка разходка.