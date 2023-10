Експлозия на мина в Черно море нанесе щети на турски товарен кораб

Т оварен кораб, плаващ под турски флаг, се натъкна на мина в Черно море край бреговете на Румъния. Експлозията е нанесла леки щети, екипажът е в безопасност, а корабът е продължил плаването си, съобщава агенция Ройтерс.

Британската компания за морска сигурност "Ембрей" (Ambrey) съобщи, че според информацията, с която разполага, корабът е ударил мина на 11 морски мили северно от румънския канал на река Дунав Сулина.

Експлозията е станала около 09:20 ч. по Гринуич (12:20 ч. българско време). Корабът е пуснал котва за кратко, за да направи оценка на щетите, съобщи компанията за морска сигурност. В 12:10 ч. по Гринуич (15:10 ч. българско време) корабът е възобновил плаването си, според информацията. Няма пострадали.

Това е първият инцидент с мина в Черно море от месеци, отбелязва Ройтерс. Застрахователните компании определят Черно море като зона с висок риск, а плаващите мини продължават да представляват опасност.

Източник от украинското правителство потвърди инцидента, като посочи, че най-вероятно става дума за мина от Втората световна война или за някоя от сухопътните мини, останали в зоната от миналата година. Украинският представител отказа повече коментари по темата, посочва Ройтерс.

Йорук Ъшък, ръководител на консултантската компания „Босфоръс Обзървър“ (Bosphorus Observer), заяви пред Ройтерс, че корабът се казва „Кафкаметлер“ и че е понесъл леки щети на баластния резервоар, а екипажът е в безопасност.

Базираният в Истанбул оператор на кораба „Кафкаметлер Меритайм“ (Kafkametler Maritime) не бе открит за коментар.

Според данни на сайт за проследяване на кораби „Кафкаметлер“ е бил хвърлил котва снощи в канал на Дунава в близост до украинския терминал Вълкове.

