Н еизвестен мъж е заплашил да взриви мост в Киев, където се намира метростанция, и е открил огън, според ръководителят на полицията в украинската столица Андрей Крищенко, предава РИА Новости и "Фокус".

"Провеждаме специална полицейска операция. На място има представители на всички служби. Трафикът на автомобили и влакове по моста е блокиран", заяви прес-секретаря на Крищенко във "Фейсбук", като цитира ръководителя на силите за сигурност.

Случаят е квалифициран като подготовка на терористична атака.

Движението на киевското метро е временно спряно в района на атаката.

Според очевидци мъжът пристигнал на моста с кола, извадил предмет, подобен на експлозивно устройство, както и автоматично оръжие и е открил огън. Той е бил облечен в камуфлажни дрехи и е бил на видима възраст около 30-35 години.

На мястото на инцидента е изпратено ръководството на Главната и на местната полицейска дирекция, патрулни отряди, полицейски кучета, специалните части и специалисти-сапьори.

A man is threatening to "blow up" the Kiev Metro Bridge with a suspicious device.🇺🇦



Suspect drove onto the bridge before getting out of his car with what appeared to be a bag containing wires. The man was also seen holding a device with buttons. @IntellFusion #Ukraine pic.twitter.com/O97f4AmfTg