Ж ена на около 30 години почина след стрелба край „Риберсборг”, популярен плажен парк в Малмьо.

Преди това полицията беше вдигната на крак, а очевидец разказа пред шведските медии за лежащи на земята жена и малко дете.

Според полицията няколко маскирани нападатели са произвели между осем и десет изстрела, преди да избягат през двора на близката жилищна сграда. Свидетел твърди, че е чул поне две различни оръжия.

Жената, детето и още един човек са били хоспитализирани. Малко по-късно жената е починала в болницата. Другите двама са добре.

„Това е едно от най-сериозните престъпления, случвали се тук, така че използваме всички наши ресурси, за да го разследваме, а също така изпращаме офицери да говорят с хората в близост до мястото на нападението, които може да са видели случилото се”, коментира Кале Персон от местната полиция.

„Районът е ограден. Чакаме криминални следователи и ще изпратим няколко кучета, които са обучени да намират изхвърлени оръжия, куршуми и гилзи”.

Свидетел посочва, че жената е носила детето в момента, в който е била ударена от куршум. Вървящият с тях мъж изпаднал в шок, крещейки, че детето „има нужда от майка си”.

