П оне няколко жертви след стрелба в холандския град Дордрехт. Местните жители съобщават, че най-малко трима души са загинали, а един човек е тежко ранен, но засега няма официално потвърждение от полицията за броя на пострадалите.

Изстрелите били чути от местни жители, които веднага се обадили в спешните служби. На място има няколко линейки, хеликоптери, както и автомобили на службите за сигурност и пожарната.

Стрелбата е станала в „Хаймерщайн”, квартал в южната част на града.

Холандската полиция потвърждава само, че има пострадали при инцидент с огнестрелно оръжие в Дордрехт. В ход е мащабна извънредна операция.

Vanaf de Heimerstein in Dordrecht is zojuist een eerste slachtoffer met spoed vervoerd per ambulance. pic.twitter.com/2LeWRysOal