Огромни горски пожари в Квебек влошиха качеството на въздуха в САЩ и Канада

И нтензивен дим изпълва Ню Йорк и наложи въвеждането на "червен код" във Филаделфия заради мащабни горски пожари в района на Квебек. В сряда вечерта в големи градове като Филаделфия, Джърси сити, Ню Джърси, и Ню Хейвън, Кънектикът, индексът на качеството на въздуха варира от 200 до 300, което се счита за "много нездравословно" според правителствения уебсайт AirNow.gov.

В 17:00 ч. в сряда в Ню Йорк индексът на въздуха е бил 484, което се класифицира като "опасно", заяви кметът Ерик Адамс по време на пресконференция в сряда. Това е най-високото ниво, регистрирано в града от 60-те години на миналия век насам, каза той.

Условията за качеството на въздуха вероятно ще се влошат до 21:00 и 22:00 ч. в сряда вечерта, преди временно да се подобрят по-късно през нощта и в четвъртък сутринта, каза кметът. В четвъртък следобед и вечерта обаче условията отново ще се влошат, "тъй като димът ще се върне над града", каза Адамс, цитиран от CNN.

"Въпреки че може да има потенциал за значително подобряване на условията до петък сутринта, прогнозата за дима толкова далеч напред е ниска", предупреди кметът. "Трудно е да се предвиди движението на дима... Това е непредсказуема поредица от събития и на този етап не можем да дадем насоки за повече от един ден напред."

"Това не е денят, в който да тренирате за маратон или да правите събитие на открито с децата си. Останете вътре, затворете прозорците и вратите и използвайте пречистватели на въздуха, ако разполагате с такива", заяви Адамс по-рано в сряда.

This is one of the largest wildfires raging in #Canadá 🇨🇦 The Donnie Creek Fire in British Columbia. It has burned more than 2,400 km², making it one of the largest recorded in the history of the province. #CanadaOnFire #CanadaWildfires pic.twitter.com/wHHkokISBs — uzii (@uziihashmi_) June 8, 2023

На стотици километри от там обществените училища на окръг Монтгомъри в Мериленд отмениха почивките и всички дейности на открито за сряда и четвъртък поради "притока на дим" навън, който може да представлява риск за здравето, съобщиха от училищния район.

Професионалните спортни отбори отложиха няколко мача в сряда в градовете, засегнати от дима, включително два мача от Мейджър лигата по бейзбол, насрочени в Ню Йорк и Филаделфия. Димът от горските пожари наложи и затварянето на поне три писти за конни надбягвания на Източното крайбрежие.

Актуална информация на живо за разпространението на дима

И канадската столица Отава е засегната от най-лошото качество на въздуха според AirNow.gov, партньорство на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, Националната океанска и атмосферна администрация, Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ и други агенции.

Канадският министър-председател Джъстин Трюдо разговаря в сряда с президента на САЩ Джо Байдън за продължаващите горски пожари и въздействието върху качеството на въздуха, потвърдиха от техните офиси.

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H — Reuters (@Reuters) June 6, 2023

САЩ са изпратили повече от 600 пожарникари и помощен персонал, както и други средства за борба с пожарите, съобщиха от Белия дом в сряда. Според изявление, разпространено от офиса на Трюдо, Байдън е благодарил за подкрепата и сътрудничеството и "двамата лидери са признали необходимостта да работят заедно за справяне с опустошителните последици от изменението на климата".

Филаделфия обяви "червен код" в сряда, като предупреди някои жители да останат на закрито.

Възрастните хора, малките деца и бременните, както и хората със сърдечни или белодробни заболявания, могат да изпитат сериозни последици за здравето си от дима - казва Джеймс Гароу, говорител на Департамента по обществено здраве във Филаделфия.

"За тези, които не се смятат за чувствителна група, молим тези хора да избягват напрегнати дейности на открито като джогинг или упражнения", каза Гароу пред CNN в сряда.

"Молим хората да избягват ненужното пребиваване на открито", каза той. "Но ако им се налага да бъдат на открито, те трябва да са с маски и да влизат вътре толкова често, колкото им е необходимо."

Огромният облак от замърсяване може да причини дългосрочни последици за здравето в зависимост от човека и количеството на излагане, казва д-р Пурви Парих, алерголог и имунолог от NYU Langone Health and Allergy & Asthma Network.

"Здравият човек може да издържи един или два дни без особени проблеми, но при тези нива дори той е изложен на риск", казва Парих.

"Но някой, който е уязвим, има много по-висок риск. Сред най-уязвимите са (възрастните) хора, децата, хората с основни белодробни проблеми като астма, ХОББ, рак на белия дроб, сърдечни заболявания и бременните жени."

Canada wildfires , bad air quality this morning in New York prediction says it will last until 12am Thursday.

Todays insight pic.twitter.com/DlsiYBdb6H — Al-Farabi Khan🇺🇸🚴🇨🇦 (@AlFarabiKhan) June 7, 2023

Ако хората развият и продължат да имат симптоми, след като качеството на въздуха се нормализира, "тогава те може да са развили астма или ХОББ в резултат на това, а това може да стане хронично", казва Парих.

Експертите казват, че носенето на маска за лице може да помогне - но видът на маската е важен.

"Маските N95 предпазват много добре от димните частици, които са най-опасният компонент на дима", казва Линси Марр, професор по гражданско и екологично инженерство в Техническия университет на Вирджиния.

"През маската все още може да усещате миризмата на димни газове, но тя все още си върши работата по блокиране на частиците, стига да е висококачествена и добре прилягаща", казва Марр.

"Определено искате маска N95, KN95 или KF94, за да получите най-добрата защита. Хирургическите маски и маските от плат ще осигурят малка полза, по-добре от нищо, но ако наистина искате да защитите здравето си, трябва да носите "респиратор" като N95, KN95 или KF94."

Authorities in New York, Toronto and Ottawa warned residents about the health risks from air polluted by smoke due to unprecedented early summer wildfires in eastern Canada https://t.co/zzZLxDVDUE 1/5 pic.twitter.com/MQAC6PETye — Reuters (@Reuters) June 7, 2023

Задължителна евакуация и извънредно положение

Качеството на въздуха в североизточната част на САЩ се влоши тази седмица, тъй като в Квебек продължават да бушуват повече от 150 горски пожара, по данни на канадския Междуведомствен център за горски пожари.

Целият квебекски град Чибугамо - с население 7000 души - е подложен на задължителна евакуация в сряда, тъй като бързо движещите се горски пожари опустошават целия регион.

"Предвид настоящата ситуация кметът на Шибугамо, Манон Сир, обяви извънредно положение и обяви задължителна евакуация на целия град, включително и на курортната зона", съобщиха от града във Facebook във вторник вечерта.

Досега през тази година Квебек е преживял повече от 400 горски пожара - два пъти повече от средното за този период на годината.

Повече от 9 млн. акра са изпепелени от горски пожари в цяла Канада тази година - около 15 пъти повече от обичайната опожарена площ за този период на годината.

А предизвиканото от човека изменение на климата изостря горещите и сухи условия, които подхранват горските пожари.

More than 200 wildfires are currently burning in Canada 🔥 pic.twitter.com/xPXxnukqTs — The Weather Channel (@weatherchannel) June 6, 2023

Наскоро учени съобщиха, че милионите акра, изпепелени от горски пожари в западните части на САЩ и Канада - площ с приблизителния размер на Южна Каролина - могат да се обяснят със замърсяването с въглероден диоксид от най-големите световни компании за изкопаеми горива и цимент.

Губернаторите призовават жителите да останат на закрито

В един момент през нощта срещу вторник в Ню Йорк е имало най-лошото замърсяване на въздуха от всички големи градове в света, след което то е спаднало до второто най-лошо след Ню Делхи, Индия, според данните на IQair, който следи качеството на въздуха. В сряда градът отново е начело на списъка - над Лахор, Пакистан - тъй като според IQair състоянието на въздуха остава опасно.

Най-големият държавен училищен район в страната отмени всички дейности на открито в сряда, но ще остане отворен. Кметът Адамс заяви, че всички градски събития на открито ще бъдат отменени, а градските плажове също ще останат затворени.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 7, 2023

Най-малко 10 училищни района в централната част на щата Ню Йорк отмениха дейности и събития на открито във вторник. Губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул заяви в сряда, че градове като Рочестър и Сиракуза са преустановили училищните дейности на открито и призова другите градове да "последват примера".

Един училищен район в окръг Уестчестър е освободил всички свои ученици по-рано в сряда поради качеството на въздуха, съобщава Chappaqua Central School District, в който учат около 4000 ученици. В окръг Монро, разположен на североизток от Бъфало, властите затвориха зоологическата градина и всички окръжни паркове.

Хочул заяви, че щатът предоставя на обществеността 1 милион маски N95, като нарече качеството на въздуха "безпрецедентно" и "много сериозна, опасна ситуация".

Губернаторът на Мериленд Уес Мур също посъветва жителите да останат на закрито, тъй като условията за качеството на въздуха остават на "нездравословни нива за всички", каза той в изявление за CNN.

Губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи заяви пред CNN в сряда, че администрацията му е решила да затвори щатските офиси в 15:30 ч. българско време, а Пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси е ограничила скоростта до 30 км/ч по мостовете си поради лошата видимост.

В Пенсилвания губернаторът Джош Шапиро заяви в сряда, че лошото качество на въздуха от канадските пожари засяга всички 67 окръга в щата. В Делауеър пък за сряда и четвъртък в целия щат е обявен червен код за качеството на въздуха, а на жителите също е препоръчано да ограничат времето, прекарано на открито.

Роуд Айлънд удължи предупреждението за качеството на въздуха в щата до четвъртък, като се позова на силния дим и нездравословните частици в прогнозата си за качеството на въздуха.

В сряда следобед Федералната авиационна администрация нареди спиране на полетите за летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк заради дима.

Millions of people in North America have been advised to wear masks due to poor air quality levels sparked by intense wildfires in Canada.



Samira Hussain had the latest from New Yorkhttps://t.co/fyBsswNedH pic.twitter.com/jg9aOBSQpE — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 8, 2023

Според бюлетина на ФАА полетите за LaGuardia бяха задържани на изходните си летища до 14:00 ч. българско време. FAA заяви, че вероятността за удължаване на времето е "малка", но може да последват закъснения.

Всички полети, пътуващи за международното летище "Нюарк Либърти", са отложени да излетят от заминаващите си летища до 23:59 ч. българско време. Като причина за това се посочва "ниската видимост" в препоръките на FAA.

"В Бостън, района на Ню Йорк, Филаделфия и района на Вашингтон се наблюдава известно количество дим, което може да повлияе на пътуването до летищата", заяви Сам Аусби, национален служител по управление на трафика във ФАА, във видео, публикувано в акаунта на агенцията в Twitter по-рано в сряда.

Но димът не представлява непременно сериозна опасност за безопасността на търговските полети, които могат да се извършват нормално без визуална връзка със земята или хоризонта.

Защо димът от горските пожари може да бъде опасен

Димът от горските пожари е особено опасен, тъй като съдържа миниатюрни прахови частици или PM2,5 - най-малките замърсители.

При вдишване той може да се придвижи дълбоко в белодробната тъкан и да навлезе в кръвния поток. Той идва от източници като изгарянето на изкопаеми горива, прашни бури и горски пожари и е свързан с редица здравословни усложнения, включително астма, сърдечни заболявания и други респираторни заболявания.

Въздействията могат да бъдат смъртоносни: според Световната здравна организация през 2016 г. около 4,2 милиона случая на преждевременна смърт са били свързани с фините прахови частици.

"Ако виждате или усещате дим, знайте, че сте изложени на въздействието му", казва Уилям Барет, национален старши директор на отдела за застъпничество за чист въздух към Американската белодробна асоциация.

"И е важно да направите всичко възможно, за да останете на закрито по време на тези епизоди на високо, силно замърсяване, и е наистина важно да следите за здравето си или за развитието на някакви симптоми."