Зрелищно и опасно: Статуята на Свободата потъна в оранжева мъгла (СНИМКИ)

С нимки на потънала в оранжева мъгла Статуята на Свободата бяха направени във вторник сутринта.

Пелената покрива хоризонта на Ню Йорк, заради дима от горските пожари в Канада, който се е разпространил на юг.

За милиони хора в Северна Америка са издадени предупреждения за високо качество на въздуха заради продължаващите горски пожари в Канада.

The Statue of Liberty is covered in haze and smoke caused by wildfires in Canada, in New York. Photo by @alfiky_amr pic.twitter.com/tgzfuxB4Qa — corinne_perkins (@corinne_perkins) June 7, 2023

Димът от горските пожари е покрил големите градове в Онтарио и Квебек, включително Торонто и околностите му.

Димът е достигнал до Ню Йорк и Кънектикът, където качеството на въздуха е класифицирано като "нездравословно".

Голяма част от дима идва от Квебек, където горят 160 пожара.

Във вторник Канада издаде най-строгото си предупреждение за Отава, като определи качеството на въздуха в канадската столица като "много висок риск" за здравето на хората.

В Торонто и околностите му качеството на въздуха е класифицирано като "висок риск".

Междувременно Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) класифицира качеството на въздуха в голяма част от североизточната част на САЩ като "нездравословно", особено за хората, които вече са имали респираторни проблеми.

The Statue of Liberty and New York City's skylines could be barely seen by the Canada Wildfires.#CanadaOnFire #CanadaFires #NewYorkCity https://t.co/iHqWFNjnDY — Al Bawaba Node (@_thenode) June 7, 2023

Препоръките за качеството на въздуха включват голяма част от Ню Йорк и Кънектикът. Те се простират също така на север до Бостън и на юг до Питсбърг и Вашингтон.

В някои части на Източна Пенсилвания, Ню Йорк и Нова Англия индексът на качеството на въздуха е над 200, което означава, че условията са "много нездравословни за всички".

В Ню Йорк служителите на общественото здравеопазване предупредиха хората да не правят физически упражнения навън и да сведат до минимум излагането си на дима, тъй като въздухът представлява непосредствен и дългосрочен риск за здравето.

Сезонът на горските пожари в Канада продължава да е по-активен от обикновено. В понеделник федерални служители предупредиха, че това лято може да доведе до най-големите пожари в Канада досега поради сухите и горещи условия, които се прогнозират през по-голямата част от сезона.

Пожарите в цялата страна вече са изпепелили повече от 3,3 млн. хектара земя - площ, която е 12 пъти по-голяма от средната за 10 години по това време на годината.

Хиляди хора бяха евакуирани в цялата страна, включително в Квебек, където до момента пожарите са изпепелили около 200 000 хектара.

Големи пожари горят и в Британска Колумбия, Алберта, Онтарио, Нова Скотия и Северозападните територии.

Как димът от горските пожари влияе на здравето?

Експертите твърдят, че излагането на дима от горските пожари може да доведе до множество здравословни проблеми.

Матю Адамс, професор в Университета на Торонто и директор на Центъра за градска среда, казва, че непосредствените последици от вдишването на дим от горски пожари включват задух, повишен пулс, болки в гърдите или възпаление на очите, носа и гърлото.

"В тези дни с повишено замърсяване на въздуха ще наблюдаваме увеличен брой посещения в болница", казва професор Адамс пред Би Би Си. "А хората, които посещават болницата, обикновено имат вече съществуващи респираторни заболявания."

Но димът от горските пожари се свързва и със сериозни, дългосрочни здравословни проблеми като рак или белодробни заболявания, каза професор Адамс, особено за хората, които живеят в райони с чести горски пожари.

Според него това се дължи на малките частици в димната мъгла, които могат да попаднат в кръвта и други части на човешкото тяло, причинявайки възможни мутации на ДНК и други здравословни проблеми.

Някои проучвания показват също, че продължителното излагане на дим от горски пожари може да засегне бременните жени и техните неродени деца, добави професор Адамс.

За хората, живеещи в градове, отдалечени от пожарите, но попадащи в обхвата на настоящите препоръки за въздуха, професор Адамс препоръча да ограничат физическите упражнения на открито, за да избегнат вдишването на дим от горските пожари.

Sweet air and clear sky hold the torch of the Statue of Liberty. This is America. This is the city on the top of the mountain? pic.twitter.com/iurPOLfrMJ — 小麦Maidu(🇨🇳互fo💯必回followback 100%) (@spacemaidu) June 7, 2023

"Не се притеснявайте толкова от това", каза той. "Останете вкъщи и намалете излагането си на въздействието на дим."

Но в районите, които са по-близо до пожарите, професор Адамс препоръча да се носи маска N95 навън, за да се блокира вдишването на повечето от димните частици.

Той също така посъветва да се инсталират филтри и по-добра вентилация в дома, за да се сведе до минимум излагането на въздействието.