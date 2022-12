Едно от всеки пет момчета научава за секса чрез порнографията

"SafeLives" е базирана в Обединеното кралство благотворителна организация, която работи в областта на домашното насилие, връзките и сексуалното образование.

Според проучване, поръчано от организацията, едно от всеки пет момчета във Великобритания (22 %) научават за секса чрез порнографията.

Психолози алармират за опасностите от това. Липсата на опит, крехката възраст и агресивното съдържание могат да доведат до сексуални проблеми и травми в бъдеще.

“At SafeLives, we are passionate about stopping abuse before it starts, and education is the single most powerful preventative tool we have.” @SuzanneEJacob

We have to #TalkAboutRSE.

Young people desperately need support navigating their relationships.https://t.co/tRmideo7QE