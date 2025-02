Един убит и двама ранени при нападение с нож във Франция

Е дин човек бе убит, а двама полицаи бяха ранени днес при нападение с хладно оръжие в град Мюлуз в Източна Франция.

Knife attack in France leaves one dead, five police officers injured

➡️ https://t.co/uemFDKQyzt pic.twitter.com/2tkLGl9TAi