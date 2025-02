Полиция изгони Ед Шийрън от улично представление в Индия (ВИДЕО)

Б ританската попзвезда Ед Шийрън е бил изгонен заради изпълнение на улицата в южния индийски град Бенгалуру в неделя, като полицията е заявила, че той не е имал необходимите разрешителни.

Видеозапис, на който се вижда как местен полицай изключва микрофона на Шийрън на „Чърч Стрийт“ в Бенгалуру - претъпкана с хора зона за пазаруване и развлечения - се разпространи скорострелно.

Длъжностни лица съобщиха на информационната агенция ANI, че молбата на екипа на Шийрън за бус на улицата е била отхвърлена, за да се избегнат задръстванията в района.

Но Шийрън настоя в Instagram, че „между другото имахме разрешение да буксуваме. Следователно свиренето ни точно на това място беше планирано предварително. Не беше просто да се появим случайно. Всичко обаче е наред. Ще се видим на шоуто тази вечер.“

Инцидентът се случва преди планирания концерт от турнето му Mathematics Tour в NICE Grounds в Бенгалуру.

Феновете разкритикуваха намесата на полицията в интернет, като един от тях заяви: „Живеем в нечистоплътност. И няма нищо, което чичовците да обичат повече от това да пречат на младите хора да се забавляват“, визирайки множеството неясни правила, които регулират използването на обществени места в Индия.

Peak Bengaluru Moment.! 😩😩😩

.

.

Ed Sheeran's surprise PERFECT performance on Church Street didn't last long as Bengaluru cops shut it down, unaware of who he was, citing no prior permission.

.

Thoughts? #EDSheeran #EdSheeranBengaluru pic.twitter.com/RJuw1EttZ1