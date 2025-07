Как съпругата на Ед Шийрън „убива“ песни, преди светът да ги чуе

В епизода от четвъртък, 10 юли, на подкаста на Кайли Келси "Not Gonna Lie", изпълнителят на „Perfect“ разказа как редовно споделя новата си музика с половинката си Чери Сийборн, още в ранните етапи на създаване, за да получи обратна връзка. 34-годишният певец подчерта, че избира внимателно момента, в който да ѝ пусне песните си.

