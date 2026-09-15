Скандал на турнето на Ед Шийрън: Изхвърлиха Макълмор заради реч в подкрепа на Палестина

А мериканският рапър Макълмор (с истинско име Бенджамин Хагърти) бе официално премахнат от мащабното американско турне на британската суперзвезда Ед Шийрън. Причината за рокадата са острите му политически изказвания в подкрепа на Палестина по време на последните им общи концерти, съобщава BBC.

Скандалът избухна на стадион MetLife в Ню Джърси, където Макълмор излезе пред хилядната публика и извика от сцената: „Освободете Палестина!“. По време на изпълнението си той пусна на огромните видеоекрани кадри от разрушенията в Газа, изпълнявайки парчето си „Hind's Hall“, което критикува военните действия на Израел.

Реакцията: „Това бе концерт, а не политически митинг!“

Rapper Macklemore has been removed from Ed Sheeran’s North American tour following on-stage statements in support of Palestine, amid what he described as a concerted pressure campaign.



The removal stems from a recent show at New Jersey’s MetLife Stadium, where Macklemore called… pic.twitter.com/9asbMyxkm6 — TRT World (@trtworld) September 15, 2026

Поведението на рапъра предизвика вълна от недоволство сред еврейски организации и фенове. Организацията StopAntisemitism обвини рапъра, че използва сцената на Шийрън за пропаганда, а Израелско-американският съвет призова изпълнителя на „Shape of You“ незабавно да прекрати съвместната им работа.

Натискът върху турнето бързо се пренесе и на бизнес ниво. Американският милиардер Робърт Крафт, собственик на стадион Gillette в Масачузетс, публично забрани на Макълмор да стъпва на съоръжението му, като го обвини в реч на омразата и антисемитизъм.

Промоутърите от Messina Touring Group потвърдиха, че няколко ключови стадиона са заплашили да анулират самите концерти, което би застрашило цялото турне.

Macklemore dropped from Ed Sheeran tour after onstage 'Free Palestine' speech https://t.co/7oSrcgrQTX pic.twitter.com/IV3VHZzoNE — California Post (@californiapost) September 14, 2026

Отговорът на Макълмор: „Няма неутрална позиция“

В изявление от близо 1000 думи в Instagram, Макълмор потвърди, че след дълги и трудни разговори с Ед Шийрън, двамата са стигнали до пълно несъгласие и той е бил премахнат от списъка с артисти.

„Губил съм пари, рекламни договори, партньорства и връзки заради позицията си. Но няма неутрална позиция между потисника и потиснатия. Когато критикуването на Израел или думите 'Освободете Палестина' се бъркат с омраза към еврейския народ, това не защитава евреите, а предпазва Израел от отговорност“, заяви рапърът, подчертавайки, че истинските жертви са хората в Газа.

В скандала бе замесена и певицата Пинк, която подкрепи критиките срещу Макълмор в социалните мрежи, като заяви: „Не можеш да излезеш пред пълния със семейства стадион, да прожектираш кадри от война и да казваш на евреите в публиката как трябва да се чувстват“.

Към момента Ед Шийрън не е излязъл с официален коментар, а все още не е ясно кой ще замени Макълмор за останалите дати от турнето.