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Скандал на турнето на Ед Шийрън: Изхвърлиха Макълмор заради реч в подкрепа на Палестина

След сблъсък с еврейски организации и натиск от собственици на стадиони, хип-хоп звездата бе премахнат от концертите, но отказа да се извини

15 септември 2026, 11:54
Скандал на турнето на Ед Шийрън: Изхвърлиха Макълмор заради реч в подкрепа на Палестина
Източник: iStock

А мериканският рапър Макълмор (с истинско име Бенджамин Хагърти) бе официално премахнат от мащабното американско турне на британската суперзвезда Ед Шийрън. Причината за рокадата са острите му политически изказвания в подкрепа на Палестина по време на последните им общи концерти, съобщава BBC.

Скандалът избухна на стадион MetLife в Ню Джърси, където Макълмор излезе пред хилядната публика и извика от сцената: „Освободете Палестина!“. По време на изпълнението си той пусна на огромните видеоекрани кадри от разрушенията в Газа, изпълнявайки парчето си „Hind's Hall“, което критикува военните действия на Израел.

Реакцията: „Това бе концерт, а не политически митинг!“

Поведението на рапъра предизвика вълна от недоволство сред еврейски организации и фенове. Организацията StopAntisemitism обвини рапъра, че използва сцената на Шийрън за пропаганда, а Израелско-американският съвет призова изпълнителя на „Shape of You“ незабавно да прекрати съвместната им работа.

Натискът върху турнето бързо се пренесе и на бизнес ниво. Американският милиардер Робърт Крафт, собственик на стадион Gillette в Масачузетс, публично забрани на Макълмор да стъпва на съоръжението му, като го обвини в реч на омразата и антисемитизъм.

Промоутърите от Messina Touring Group потвърдиха, че няколко ключови стадиона са заплашили да анулират самите концерти, което би застрашило цялото турне.

Отговорът на Макълмор: „Няма неутрална позиция“

В изявление от близо 1000 думи в Instagram, Макълмор потвърди, че след дълги и трудни разговори с Ед Шийрън, двамата са стигнали до пълно несъгласие и той е бил премахнат от списъка с артисти.

„Губил съм пари, рекламни договори, партньорства и връзки заради позицията си. Но няма неутрална позиция между потисника и потиснатия. Когато критикуването на Израел или думите 'Освободете Палестина' се бъркат с омраза към еврейския народ, това не защитава евреите, а предпазва Израел от отговорност“, заяви рапърът, подчертавайки, че истинските жертви са хората в Газа.

В скандала бе замесена и певицата Пинк, която подкрепи критиките срещу Макълмор в социалните мрежи, като заяви: „Не можеш да излезеш пред пълния със семейства стадион, да прожектираш кадри от война и да казваш на евреите в публиката как трябва да се чувстват“.

Към момента Ед Шийрън не е излязъл с официален коментар, а все още не е ясно кой ще замени Макълмор за останалите дати от турнето.

Източник: BBC    
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