Джонсън изпрати три писма до ЕС, обвиниха го, че действа в стил Тръмп

Б ританският премиер Борис Джонъсн е изпратил снощи неподписано писмо до Европейския съюз с искане за отлагане на Брекзит и друго послание, в което казва, че не желае отсрочка.

"Сънди таймс" пише, че Джонсън е изпратил три документа - ксерокопие на закона, който го принуждава да иска отлагане, придружителна бележка от държавен служител, която обяснява, че премиерът е бил длъжен да изпрати писмото с искане за отсрочка, и още едно писмо, в което Джонсън заявава, че не желае отлагане.

В събота на извънредното заседание на Камарата на общините – първото от 37 години, депутатите гласуваха "поправката Летуин", която задължава кабинета да отложи Брекзит докато не бъде прието съответното законодателство. Поправката беше подкрепена с 322 гласа за срещу 306 против и направи гласуването по новата сделка на Джонсън, договорена на Европейския съвет през седмицата безсмислено.

В събота над един милион души се включих в протеста срещу Брекзит в центъра на Лондон. Участниците в шествието преминаха от Мраморната арка в Хайд парк до британския парламент, скандирайки лозунги в подкрепа на провеждането на втори референдум по въпроса за излизането на страната от ЕС - вижте във видеото.

Британски правителствен източник, цитиран от Ройтерс, потвърди, че премиерът е изпратил неподписано писмо до ЕС с искане за отлагане на Брекзит и отделно писмо, в което казва, че той не желае отлагане.

Неподписаното писмо е ксерокопие на текста от т.нар. Закон Бен, приет по-рано тази есен, който задължава премиера да поиска отлагане на Брекзит с три месеца - до края на януари, ако до 19 октомври не успее да получи от парламента подкрепа за сделка за Брекзит или за Брекзит без сделка.

UK PM sends unsigned letter to EU asking for Brexit delay https://t.co/QKqE1fQSzl pic.twitter.com/2nLT8IUe61

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск съобщи късно снощи в Туитър, че е получил от Лондон искане за отлагане на Брекзит, предвиден за 31 октомври. "Сега ще започна да се консултирам с лидерите на ЕС как да реагираме", заяви Туск, цитиран от Франс прес.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit