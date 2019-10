ЕС и Борис Джонсън постигнаха сделка за Брекзит

П ремиерът на Великобритания Борис Джонсън съобщи днес, че е постигната "страхотна нова сделка" за Брекзит

"Сега парламентът трябва да одобри споразумението в събота, за да можем да насочим вниманието си към други приоритети, написа в "Туитър" той.

Сделката е постигната след две денонощия преговори без прекъсване.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че постигнатата сделка е "справедливо и балансирано споразумение" и призова Европейския съвет да го подкрепи. Очаква се споразумението да бъде обсъдено днес от лидерите на страните-членки на ЕС на срещата им в Брюксел.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9