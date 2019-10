Кралица Елизабет II: Брекзит на 31 октомври е приоритет на моето правителство

Б ританският премиер Борис Джонсън изложи днес приоритетите на своето правителство на парламентарна помпозна церемония, на които присъства кралицата, с Брекзит на първо място в дневния ред.

Речта на кралицата бележи първото подобно обръщение на монарх след 21 юни 2017 г. Тази година обръщението очертава законодателната програма на Великобритания за предстоящата година.

Кралица Елизабет II обяви в реч пред депутатите списък с 26 нови законопроекта, вариращи от прилагането на все още нефинализираното споразумение за развод с ЕС до наказателното осъждане и околната среда, информира АФП.

"Приоритетът на моето правителство винаги е бил да осигури напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 октомври", каза 93-годишната кралица Елизабет от позлатен трон, изнасяйки реч, написана от правителствени служители. Речта се произнася традиционно в Камарата на лордовете.

"Моето правителство възнамерява да работи за ново партньорство с Европейския съюз, основано на свободна търговия и приятелско сътрудничество."

