В Шотландия: Учениците сами ще определят пола си

В Шотландия децата на четиригодишна възраст ще могат да определят пола си в училище без нуждата от съгласието на родителите, съобщава вестник Daily Mail, позовавайки се на препоръките на шотландското правителство за началните училища.

Съгласно тези препоръки учителите трябва да подкрепят и изслушват всеки ученик, който реши да смени пола си.

Както отбелязва вестникът, основната цел са началните училища, където учат деца от четиригодишна възраст, тъй като "припознаването и развитието на половата идентичност може да се случи в ранна възраст", пише "Фокус".

"Някои млади хора изучават половата си идентичност още в началното училище. Основните училища трябва да могат да посрещнат нуждите на тези подрастващи, за да им осигурят безопасна, включваща (приобщаваща - бел. ред.) и уважителна учебна среда", се казва в ръководството.

