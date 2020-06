Бившият на Дж. Роулинг: Плясках я, не съм я бил

П ървият съпруг на Джоан К. Роулинг – португалският журналист Хорхе Арантес, призна, че е „удрял шамари” на известната писателка и заяви, че не съжалява за това.

„Пляскал съм Джоана, но не беше постоянен тормоз. Не съжалявам, че съм ѝ удрял шамари”, каза пред „Сън” 52-годишният Арантес.

„Ако тя твърди друго, то си е за нея. Не съм я биел”, подчерта Арантес.

По-рано авторката на поредицата за Хари Потър преди това разкри, че в миналото е била жертва на домашно насилие, упражнявано от първия ѝ съпруг, но избягвала да говори за това, за да не нарани дъщеря си Джесика.

Роулинг посочи, че все още се стряска, когато някой стои зад нея или чуе силни звуци. Тя поясни, че не обича да говори за миналото.

„Това не е, защото ме е срам, че тези неща ми се случиха, а защото са травматични за разглеждане и спомняне”, сподели Роулинг.

„Споменавам тези неща сега не в опит да събера съчувствие, а от солидарност с огромния брой жени, които имат история като моята”.

Тя добави, че „подскачането ѝ” е семейна шега сега, но се надява дъщерите ѝ никога да нямат същите причини „да ненавиждат внезапни силни шумове или да се стряскат от хора зад тях, които не са чули да се приближават”.

Освен това Роулинг предизвика вълна от критики в социалните мрежи, тъй като заяви, че полът не е по избор, и обратните твърдения принизяват нейния изстрадан опит като жена.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.