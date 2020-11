Изборите в САЩ: Кой води - Тръмп или Байдън

Д жо Байдън победи в ключовия щат Уисконсин, съобщава CNN и световните агенции. Това е щат, в който Тръмп победи през 2016 г., припомня CBS News.

Кандидатът на Демократическата партия за президент на САЩ печели вота в ключовия щат Уисконсин, което му носи 10 електора в органа, който избира официално държавния глава, предадоха Асошиейтед прес и CNN.

С това Байдън има общо 248 електора, а опонентът му Доналд Тръмп остава с 214 електора. За избирането на президент са нужни 270 електора.

Преди 4 години Тръмп спечели в Уисконсин с по-малко от 23 000 гласа.

Сега според прогнозите на АП и Си Ен Ен Байдън печели с малка преднина. За Байдън там са гласували 1,630 396 души или той получава 49,57%, а за Тръмп са гласували 1,609 879 или той получава 48,95%.

Предизборният екип на Тръмп вече предупреди, че ще иска повторно преброяване в този щат. По-късно днес се очаква екипът на досегашния президент да даде и пресконференция.

Относно Уисконсин телевизия Ен Би Си съобщи, че всички бюлетини са преброени и че Байдън води с 49,5% там, а Тръмп е с 48,8%.

Преброяването на гласовете в щатите Невада (6 избиратели), Мичиган (16), Пенсилвания (20), Джорджия (16), Северна Каролина (15) и Аляска (3) не е завършило. В Невада и Мичиган, според местните избирателни комисии, Байдън води, а в останалите щати води Тръмп. На Джо Байдън са му необходими точно тези 22 гласа от Мичиган и Невада, за да бъде избран за президент на САЩ.

Междувременно кампанията на американския президент Доналд Тръмп подаде съдебен иск в щата Мичиган за спиране на преброяването на бюлетините на президентските избори, предаде Ройтерс.

"Подадохме днес иск в Мичиганския съд по исковете, за да бъде спряно преброяването, докато не ни бъде осигурен значителен достъп (до местата, на които се броят бюлетините - бел. ред). Ние също така искаме да направим преглед на онези бюлетини, които вече са били отворени и преброени, докато не сме имали достъп", заяви кампанията на Тръмп.

Според ръководителя на кампанията на Тръмп - Бил Степиън, неговите екипи не са имали достъп до няколко места в Мичиган, за да наблюдават отварянето на урните и преброяването на бюлетините, допълва Франс прес.

До момента няма ясен победител в колебаещия се щат Мичиган, който има 16 гласа в избирателната колегия, показват данни на социологическата агенция "Едисън рисърч".

Съперникът на републиканеца Тръмп - демократът Джо Байдън, има съвсем малка преднина в Мичиган, където са преброени 92 процента от очакваните гласове.

Днешният вот за президент на САЩ е един от най-оспорваните в историята.

Над 12 часа след края на гласуването още не е ясно кой ще вземе Белия дом - Доналд Тръмп или Джо Байдън. Разликите между двамата са минимални, а броенето на бюлетините и гласовете по пощата може да отнеме дни.

Междувременно и двамата кандидати побързаха да се обявят за победители.

Избирателната активност на президентските избори в САЩ ще достигне рекордно високо ниво от поне 120 години. Това е оценката, направена от NBC.

Според нейните изчисления избирателната активност ще бъде най-малко 159,8 милиона души.

През 2016 г., когато действащият американски президент Доналд Тръмп спечели, избирателната активност беше около 138,8 млн.

По-рано беше съобщено, че най-малко 100 милиона души са гласували предсрочно на настоящите избори, което също стана рекорд. Общо в Съединените щати има около 240 милиона души с право на глас.

Около 22,8 милиона души са гледали по телевизията развоя на събитията след края на изборния ден, според предварителни данни, цитирани от холивудският сайт "Дъ рап" (The Wrap).

Използвани са данни от шест телевизионни мрежи, които не включват кабелни телевизионни канали.

Очаква се числото да се увеличи, когато бъдат обявени окончателните данни от множество телевизионни мрежи.

След изненадващ обрат в Мичиган, позицията на настоящия президент Доналд Тръмп вече е губеща. Опонентът му Джо Байдън ще спечели, ако моментният резултат се запази. Мичиган продължава да брои десетки хиляди подадени бюлетини и властите очакват неофициални резултати от преброяването да има до края на деня, заяви местният държавен секретар Джослин Бенсън, предаде Ройтерс.

Какво се знае до момента

Франс прес обобщава състоянието на нещата досега, посочвайки спечелените от двамата кандидати щати и в скоби броя на електорите, които това им носи.

Вече спечелени щати от Байдън - Аризона (11), Калифорния (55), Колорадо (9), Кънектикът (7), Делауеър (3), Хавай (4), Илинойс (20), Мейн (3 от 4), Мериленд (10), Масачузетс (11), Минесота (10), Небраска (1), Ню Хемпшър (4), Ню Джърси (14), Ню Йорк (29), Ню Мексико (5), Орегон (7), Роуд айлънд (4), Върмонт (3), Вирджиния (13), федерален окръг Вашингтон (3), щат Вашингтон (12).

Вече спечелени щати от Тръмп - Тексас (38), Флорида (29), Алабама (9), Арканзас, (6), Южна Каролина (9), Северна Дакота (3), Южна Дакота (3), Айдахо (4), Индиана (11), Айова (6), Канзас (6), Кентъки (8), Луизиана (8), Монтана (3), Мисисипи (6), Мисури (10), Небраска (4), Охайо (18), Оклахома (7), Тенеси (11), Юта (6), Западна Вирджиния (5) и Уайоминг (3).

Към 20:30 ч. българско време при отчетени данни на CBS, резултатите сочат:



Пенсилвания (голямо предимство на Тръмп - 20 гласа). При 80% преброени гласове Тръмп има 53,4%, а Байдън - 45,3%.



Мичиган (минимално предимство на Байдън - 16 гласа). При 94% обработени бюлетини Байдън е с 49,6%, а Тръмп - 48,7%.



Джорджия (предимство на Тръмп - 16 гласа). При 93% преброени гласове Тръмп е с 50,3%, а Байдън - с 48,5%.



Северна Каролина (предимство на Тръмп - 15 гласа). При 95% преброени гласове Тръмп е с 50,1%, а Байдън - с 48,7%.



Уисконсин (минимално предимство на Байдън - 10 гласа) При 99% преброени гласове Байдън има минимална преднина със своите 49,4% срещу 48,8% за Тръмп.



Невада (предимство на Байдън - 6 гласа). При 86% преброени гласове Байдън е с 49,3% от тях, а Тръмп - с 48,7%.



Арканзас (предимство на Байдън - 11 гласа). При 86% преброени гласове Байдън е с 51%, а Тръмп - с 47,6%.

Междувременно сенаторката от Републиканската партия Сюзан Колинс от щата Мейн бе преизбрана в Сената на американския Конгрес. Това на практика свежда почти до нула възможностите на демократите да постигнат мнозинство в горната камара на Конгреса.

Съперничката на Колинс - Сара Гидиън от Демократическата партия, призна поражението си и поздрави опонентката си.

Контролът върху Сената беше един от ключовите залози на изборите вчера.

Предизборният щаб на кандидата на демократите за президент Джо Байдън обяви днес, че бившият вицепрезидент е напът да спечели президентските избори срещу настоящия държавен глава Доналд Тръмп, като се очаква той да победи в колебаещите се щати Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания, предаде Ройтерс.

Ръководителката на щаба на Байдън - Дженифър О'Мали Дилън каза, че очаква по-късно днес Байдън да събере над 270 електорални гласа.

О' Мали Дилън заяви пред журналисти, че според нея Байдън вече е спечелил Уисконсин (10 електорални гласа) и се очаква да спечели в Мичиган, Невада и Пенсилвания.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, без да представи доказателства в подкрепа на твърденията си, че преднината, която е имал в няколко ключови щати, "магически" е изчезнала през нощта, предават световните агенции.

"Снощи водех, често убедително, в много ключови щати, почти всички управлявани и контролирани от демократите. После, един по един, те започнаха магически да изчезват, когато бяха преброени внезапно появили се бюлетини. Много странно, а анкетьорите, които правеха екзит пол, представиха всичко напълно неправилно", написа Тръмп в Туитър.

Предизборният щаб на президента на САЩ Доналд Тръмп е уверен в победата му на изборите и се надява на повторно преброяване на гласовете в колебаещия се щат Уисконсин, заяви днес пред журналисти ръководителят на предизборната кампания на Тръмп Бил Степиън.

Ако всички бюлетини бъдат преброени без нарушения, според нас, ще победи президентът. В Пенсилвания предстои преброяването на 1,2-1,4 милиона бюлетини, на над 500 000 - Аризона, ако всичко бъде преброено по закон, ще победим, заяви Степиън.

Той каза, че в един от колебаещите се щати - Уисконсин, където разликата между кандидатите е минимална, "се налага повторно преброяване на гласовете".

Повторно преброяване би отложило с дни, дори със седмици всеки окончателен резултат, отбелязва Франс прес.

По-рано днес Доналд Тръмп обяви победа срещу опонента си Джо Байдън, въпреки неокончателните резултати от няколко оспорвани щата, които може да решат изхода от американските президентски избори, предаде Ройтерс. Той дори поиска да бъде спряно по-нататъшното броене на гласовете.

"Ще спечелим. Доколкото ми е известно, вече сме спечелили", заяви Тръмп в изявление пред свои симпатизанти. Той също така каза, че ще сезира Върховния съд заради извършени изборни измами, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си.

Фейсбук предупреди, че все още няма обявен победител. "Веднага след като президентът Тръмп направи преждевременно изявление за победа, започнахме да публикуваме информация във Facebook и Instagram, че преброяването на гласовете продължава и все още няма победител", пишат от социалната мрежа.

