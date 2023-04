Джасинда Ардърн с прощална реч пред парламента на Нова Зеландия

Б ившият премиер на Нова Зеландия Джасинда Ардърн се оттегли от парламента, с което сложи край на кариерата си, белязана от съпричастно лидерство по време на криза, въпреки че се сблъска с нарастващи обиди онлайн.

Ардърн шокира Нова Зеландия, когато обяви по-рано тази година, че се оттегля от поста министър-председател и от политиката, заявявайки, че вече няма "достатъчно сили".

Jacinda Ardern's emotional last speech in New Zealand's parliament https://t.co/TRmuaqZhmW

42-годишната Ардърн, която някога беше най-младата жена лидер в света, заяви в последната си реч пред парламента, че никога не е очаквала да заеме най-високия пост в страната.

"Това беше нещо средно между чувството за дълг да управляваш движещ се товарен влак... и това да бъдеш блъснат от него", пошегува се тя по време на прощалното си слово.

"И това вероятно е така, защото вътрешното ми нежелание да ръководя беше съчетано единствено с огромно чувство за отговорност."

Ардърн ръководи Нова Зеландия през природни бедствия, пандемията от COVID-19 и клането в джамията в Крайстчърч през 2019 г., когато бял мъж уби 51 мюсюлмански поклонници.

"Тези истории и етапи остават запечатани в съзнанието ми и вероятно ще останат завинаги. Това е отговорността и привилегията на ролята на министър-председателя".

Ардърн посвети значителна част от речта си на изменението на климата, като призова политиците в страната да се обединят.

"Изменението на климата е криза. Тя е над нас", каза тя. "Затова едно от малкото неща, за които ще помоля Парламента при напускането си, е да се откажете от политическите аспекти по отношение на изменението на климата."

Сега тя ще се посвети на изкореняването на онлайн екстремизма в рамките на проекта "Призивът на Крайстчърч", който създаде като министър-председател след нападението в джамията.

Jacinda Ardern, who stepped down as New Zealand's prime minister in January, will begin an unpaid role this month combating online extremism. https://t.co/D90hyJ3b7N