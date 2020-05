Силно земетресение стресна премиера на Нова Зеландия по време на интервю

З еметресение с магнитуд 5,9 беше регистрирано близо до новозеландската столица Уелингтън, съобщи правителственият сайт за сеизмични наблюдения Джионет, цитиран от "Ройтерс".

Огнището на труса е било на дълбочина 46 км, а епицентърът му - на 25 км северозападно от Левин.

