Джасинда Арден - силна майка или слаб лидер

Д жасинда Ардерн се появи на международната сцена като политическа любимка на левицата. Откакто през 2017 г. стана най-младата жена лидер в света, новозеландският премиер редовно се снима със световни лидери като Джо Байдън и китайския президент Си Дзинпин, както и с гостуващи кралски особи като принц Уилям и принцеса Катрин.

Приветствана от прогресивните политици по целия свят, Ардерн получи всеобща похвала за своето лидерство, особено след клането в Крайстчърч, и попадна на корицата на списание Time. Но през изминалата година тя се превърна в огромна спирачка за управляващата Лейбъристка партия, тъй като личната ѝ популярност спадна до най-ниското си ниво в историята, пише Daily Mail.

Бързо спадащата подкрепа за лейбъристите дойде на фона на тревогите от кризата с разходите за живот, ръста на насилствените престъпления и продължаващото недоволство от строгите COVID мерки. В проучване, публикувано през декември, популярността на лейбъристите се понижи с един пункт до 33%, докато популярността на най-голямата дясноцентристка партия в страната, Националната, нарасна с един пункт до 38%.

Девет месеца след изборите на 14 октомври изглеждаше, че лейбъристите са се насочили към вратата на изхода и нещо трябва да се промени - но никой не предвиди бомбастичната оставка на г-жа Ардерн в четвъртък. През юли 2017 г. много малко хора извън Нова Зеландия знаеха коя е г-жа Ардерн, а и не много кивита, въпреки че тя беше заместник-председател на Лейбъристката партия.

Лейбъристите имаха 23% в социологическите проучвания и се насочваха към четвърта поредна загуба на изборите от Националната партия - но тогавашният ѝ лидер Андрю Литъл предприе драстичната стъпка да подаде оставка и беше заменен от малко известната си заместничка.

Когато пое поста на 1 август, тя заяви: "Всички знаят, че току-що приех, с кратко предизвестие, най-лошата ни позиция в политиката". Седем седмици по-късно, след изборите на 23 септември, тя е министър-председател и най-младата жена лидер в света само на 37-годишна възраст.

Смяната на посоката толкова близо до финалната линия се оказа гениален ход. В свят, в който десни политици като Доналд Тръмп, Борис Джонсън и бразилският президент Жаир Болсонаро доминираха заглавията на вестниците, г-жа Ардерн се превърна в любимка на левицата и лъч на надежда за прогресивните политически партии.

Тя показа твърда ръка, съчетана със силна визия за страната си, и в продължение на години беше изключително популярна у дома и имаше почти статут на знаменитост в чужбина.

През 2018 г., тя забременя от годеника си Кларк Гейфорд и по-късно получи широко признание за способността си, както тя каза, "да бъде министър-председател и майка". През септември 2018 г. тя стана първата жена световен лидер, която доведе бебе - дъщеря си Неве - на заседание на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Когато на 15 март 2019 г. австралиец уби 51 мюсюлмански поклонници в две джамии в Крайстчърч, г-жа Ардерн беше грижовната фигура, която обгрижваше Нова Зеландия през най-мрачните ѝ дни. Кадри и снимки, на които тя носи забрадка и прегръща роднините на жертвите, бяха излъчени по целия свят, което допълнително подобри репутацията ѝ.

Седем месеца по-късно нейната Лейбъристка партия печели изборите, заемайки 65 от 120-те места в новозеландския парламент. Това беше безпрецедентна победа - откакто Нова Зеландия премина към смесена пропорционална система през 1996 г., никоя партия не беше печелила повече от половината места.

Но в рамките на няколко месеца Нова Зеландия, заедно с останалата част от света, е въвлечена в хаоса на глобална пандемия. През февруари 2020 г. Нова Зеландия блокира границите си и наложи много строги мерки, които в крайна сметка бяха безплодни.

Въпреки че първоначално управлението на страната от г-жа Ардерн през пандемията е силно подкрепено, пред сградата на парламента в Уелингтън постоянно имаше протести, които понякога прерастваха в истинско насилие. Въпреки това през декември 2020 г. подкрепата за лейбъристите достигна 53%, а опозиционните партии не можаха да повярват.

Но подмолните течения на недоволство се зараждат и през ноември 2022 г. проучване показва, че 51% смятат, че отговорът на Нова Зеландия на COVID-19 е разделил страната. Г-жа Ардерн призна, че това е било "трудно време да бъдеш управляваш".

"Виждате, че ние като правителство излизаме с идеи и предложения, за да се справим с тези предизвикателства" - каза тя пред TVNZ.

"Нашата работа е да се справим, защото имаме привилегията да управляваме, и точно това правим".

Но нейното правителство все по-често се занимаваше с борба с политически спорове, отговаряйки на нападките на опозицията, вместо да насърчава собствената си програма. Натискът върху разходите за живот, подхранван от високата инфлация и повишаването на лихвените проценти, засягаше хората, а престъпността заемаше сериозно място в медийното отразяване.

В един от случаите в избирателния район на г-жа Ардерн беше убит работник в магазин за хранителни стоки, което предизвика протести в цялата страна и дори обедна стачка на собствениците на местни магазини. Въпреки че запази популярността си извън пределите на Нова Зеландия, г-жа Ардерн разбра колко вярна е максимата, че "цялата политика е на местно ниво".

Именно местните проблеми, а не международният ѝ профил, доведоха до катастрофални резултати за нея и Лейбъристката партия. Точно както през юли 2017 г., лейбъристите се бяха запътили към голяма изборна загуба и трябваше да направят нещо. В четвъртък г-жа Ардерн плачейки заяви, че няма сили да се стреми към преизбиране.

"Знам какво изисква тази работа. И знам, че вече нямам достатъчно енергия, за да я свърша справедливо", каза тя.

Тя каза, че си тръгва, без да съжалява, и предложи един прост начин, по който би искала да бъде запомнена.

"Като човек, който винаги се е опитвал да бъде добър", каза тя.

"Да бъда министър-председател беше най-голямата чест в живота ми и искам да благодаря на новозеландците за огромната привилегия да ръководя страната през последните пет и половина години", каза тя в речта си.

"Заемането на такава привилегирована роля е свързано с отговорност, включително отговорността да знаеш кога си правилният човек да ръководиш, а също и кога не си'" - продължи Арден. - "Дадох всичко от себе си, за да бъда министър-председател, но това ми отне и много сили. Не можеш и не трябва да вършиш тази работа, ако нямаш пълен резервоар и малко резерв за онези непланирани и неочаквани предизвикателства, които неизбежно се появяват.

"След като се замислих през лятото, знам, че вече нямам тази допълнителна част в резервоара, за да върша работата си.Тази сутрин говорих с генерал-губернатора, за да я уведомя", допълва тя.

"Освен амбициозната ни програма, която се опитваше да реши дългосрочни проблеми като жилищната криза, детската бедност и изменението на климата, трябваше да реагираме и на голямо посегателство върху биологичната сигурност, терористична атака в страната, изригване на вулкан и глобална пандемия, която се случва веднъж на сто години, и последвалата икономическа криза. Решенията, които трябваше да се вземат, бяха постоянни и тежки", разстроено коментира Арден.

Тя изрази своята подкрепа за партията си като коментира, че: "Екипът на лейбъристите е в изключително добра позиция за участие в следващите избори. Те са най-опитният екип в страната и показаха, че притежават необходимите умения, за да отговорят на всичко, което им се изпречи на пътя."

Ареден отговори и на очаквания въпрос от всички - защо напуска.

"Напускам не защото вярвам, че не можем да спечелим изборите, а защото вярвам, че лейбъристите могат и ще ги спечелят. Нуждаем се от свежи хора за предизвикателствата както на тази година, така и на следващите три."

За финал тя заяви: "Що се отнася до времето, което прекарах на този пост, надявам се да оставя на новозеландците убеждението, че можеш да бъдеш мил, но силен, съпричастен, но решителен, оптимистичен, но целенасочен. И че можеш да бъдеш свой собствен лидер - такъв, който знае кога е време да си тръгне.