Прочувствено сбогуване: Джасинда Ардърн с прощално обръщение към народа си

Д жасинда Ардърн днес се сбогува емоционално със сънародниците си като премиер на Нова Зеландия. В прощално изказване тя благодари за добрината и съпричастността, които новозеландците са проявили към нея, предаде Ройтерс.

Дни след като обяви изненадващо, че се оттегля от премиерския пост, защото няма повече енергия, за да ръководи страната, 42-годишната Ардърн присъства на среща на политици и маори в малкия град Ратана, северно от столицата Уелингтън. Там тя бе заобиколена от поддръжници, които поискаха да се снимат с нея. "Благодаря ви от цялото си сърце за това, че ми дадохте най-голяма привилегия в моя живот", каза Ардърн пред събралите се.

Премиерката ще подаде официално оставка утре и ще бъде заменена на поста от новия лидер на Лейбъристката партия Крис Хипкинс.

В град Ратана Ардърн и Хипкинс, както и политици от опозицията днес присъстваха и на честванията за маорския пророк Тахупотики Уайерму Ратана. Ардърн носеше черна рокля и бе покрила раменете си с традиционно маорско наметало.

По време на визитата премиерката в оставка се срещна и с маорски старейшини. "Благодаря Ви, че бързо ни научихте да обичаме", каза на Ардърн един от старейшините.

Джасинда Ардърн спечели симпатиите на международната общност с това, че донесе бебето си на годишната сесия на Общото събрание на ООН през 2018 г. и с това че сложи шал върху косите си подобно на хиджаб по време на среща с близките на жертвите на масово убийство в Крайстчърч през 2019 г. Въпреки че стана мишена на омраза, обиди и подигравки в социалните мрежи от страна на десни екстремисти, Ардърн заяви днес, че напуска работата си с изпълнено с любов сърце.

"Искам да знаете, че напускам с още по-голяма любов и привързаност към Нова Зеландия и народа, отколкото когато започнах работата си като премиер", заяви тя.

#New Zealand prime minister #Jacinda Ardern said Tuesday she was grateful for her time in office, insisting that a sustained barrage of online abuse was not the reason for her shock #resignation. https://t.co/nm95UE7vpJ