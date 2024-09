Дъщерята на Гордън Рамзи се сгоди за олимпиец

Х оли Рамзи обяви, че е сгодена за олимпийския плувец Адам Пийти.

24-годишната дъщеря на телевизионния готвач Гордън Рамзи съобщи новината в публикация в социалните медии.

(Видеото е архивно: Гордън Рамзи и отношенията му с тъста - „На кафе”)

"Омъжвам се за най-добрия си приятел", написа тя в Instagram, заедно със снимки на двойката и годежния си пръстен.

"Наистина не мога да опиша с думи как се чувствам в момента... Благодаря ви, че позволи на малкото момиченце в мен да се чувства обичано, видяно и по-щастливо от всякога. Обичам те и нямам търпение да бъда твоя съпруга."

Тя добави, че "винаги ще бъде там" за бившата звезда от Strictly Come Dancing Пийти и неговия син Джордж.

„Всичко е по-добре с теб. Завинаги", добави тя.

Пийти каза, че е "най-щастливият човек на земята", когато и той публикува за годежа си.

"Не мога да повярвам, че ще ми станеш жена", написа той.

"Наистина съм най-щастливият мъж на земята, който има толкова нежна, грижовна и красива жена до мен. Изпълваш сърцето ми и даваш мир на душата ми."

Той каза, че Рамзи е бил с него "в най-тежките си моменти и ми помогна да разбера себе си, за да се ориентирам в собствената си тъмнина".

"Ти дойде на църква с мен и се присъедини към невероятната общност, която имаме там, без въпрос," каза той.

29-годишният спортист добави: "Виждайки те да показваш любовта, която даваш на най-важния човек в живота ми, Джордж, дори от първия ден, никога не е имало въпрос дали ще станеш моя съпруга един ден."

"Очаквам с нетърпение съвместния ни живот и многото предизвикателства, пред които ще се изправим. Обещавам винаги да те обичам с цялото си сърце."

Рамзи и Пийти също цитираха пасажи от Библията, като плувецът също разкри в допълнителна публикация в Instagram, че е работил с бижутер 10 месеца за изработката на пръстена.

Пийти, който пропусна Световното първенство по водни спортове през 2022 г., след като счупи крака си при инцидент на тренировка, преди това призна, че е тръгнал по "саморазрушителна спирала" след Игрите на Британската общност през 2022 г., което го накара да си вземе почивка от басейна.

Трикратният златен олимпийски медалист спечели сребро на игрите в Париж това лято.

Love this from Adam Peaty😍

He was rocked by injury + relationship breakdown in 2022 but has had a remarkable turnaround.

🗣 “I’m a different person”, he says. “I don’t define my life by medals.” The peace he’s found has come from newfound faith and now attends church every week. pic.twitter.com/gm2Fvua5XT