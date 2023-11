"Какъв невероятен подарък": Гордън Рамзи стана баща за шести път

Г ордън Рамзи обяви, че той и съпругата му Тана са посрещнали шестото си дете. Списание Hello посочва, че двойката е запазила в тайна бременността на Тана.

Световно известният готвач съобщи новината в Instagram. Той сподели снимка, на която 49-годишната му съпруга Тана лежи в болнично легло. Тя е прегърнала новородения си син, а щастливият татко целува бебето по главата. Двойката е кръстила бебето Джеси. Това обяви Рамзи в профила си.

Въпреки че 57-годишният Джордж не разкри кога е посрещнат синът му, в заглавието той намекна, че раждането му е станало на собствения му рожден ден.

"Какъв невероятен подарък за рождения ден. Посрещнете Джеси Джеймс Рамзи!", написа 57-годишният готвач.

Феновете не пропуснаха да поздравят двойката. “Поздравления за новото попълнение и честит рожден ден", "Това е най-прекрасната новина. Поздравления за вас двамата и за цялото семейство", пишат част от потребителите в социалната мрежа.

