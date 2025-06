Дързък обир за 100 млн. долара: Откраднаха диаманти и изумруди от брониран камион в Лос Анджелис

С едем души бяха обвинени в дързък обир на бижута в Лос Анджелис, извършен преди три години, предаде Асошиейтед прес. Смята се, че това е била най-голямата кражба на бижута в историята на САЩ.

Обвинените са преследвали брониран камион северно от Лос Анджелис и са откраднали от него диаманти, изумруди и други на скъпоценности на стойност 100 милиона долара.

