Свят

„Държавен саботаж“: Олимпийската победа на Русия си има цена за Путин

МОК възстанови Руския олимпийски комитет, а в Русия избухна спор за Донбас

31 юли 2026, 10:21
Владимир Путин
Владимир Путин   
Източник: БТА
  • МОК възстанови временно правата на Руския олимпийски комитет, след като той изключи спортните организации от окупираните украински области, което Москва представя като дипломатически успех.
  • Решението предизвика остри критики от проруски военни блогъри, които обвиняват Кремъл, че фактически се отказва от претенциите си към Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон в името на завръщането в олимпийското движение.
  • Спортният министър Михаил Дегтярьов също е подложен на атаки, а Украйна обжалва решението на МОК пред Спортния арбитражен съд с аргумент, че нарушава Олимпийската харта.

Москва представи възстановяването на Руския олимпийски комитет като дипломатически успех. Вътре в страната обаче влиятелни проруски военни блогъри и коментатори го определят като предателство към претенциите на Кремъл върху окупираните украински територии.

Почти пет години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна правителството на президента Владимир Путин на практика призна, че Донбас принадлежи на Украйна, поне що се отнася до олимпийското движение.

По-рано този месец Международният олимпийски комитет (МОК) отвори пътя към завръщането на Русия на Олимпийските игри, като временно възстанови правата на Руския олимпийски комитет (РОК), който беше отстранен.

„Да живее! Здравият разум възтържествува!“, написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова (без родствена връзка с автора на оригиналния материал) в отговор на решението.

В сряда Националният олимпийски комитет на Украйна обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана с аргумента, че то „противоречи на разпоредбите на Олимпийската харта“.

Докато Русия представя възстановяването на РОК като голяма дипломатическа победа, а МОК е подложен на международни критики за решението си, много по-малко внимание получи цената, която Москва е платила за този успех – фактически отказ от част от териториалните си претенции.

Планът Русия да се върне на Олимпийските игри предизвиква отвращение в Украйна

  • Какво стои зад решението на МОК?

Причината Международният олимпийски комитет да промени позицията си е потвърждението, че Руският олимпийски комитет „вече не включва като свои членове регионални спортни организации на територии, които попадат под юрисдикцията на Националния олимпийски комитет на Украйна“.

Това се отнася за украинските области Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон.

Именно тези четири области, които имат ключово икономическо, индустриално и символично значение за Владимир Путин, са сред основните препятствия пред евентуално прекратяване на войната, след като Русия ги анексира през 2022 г. в нарушение на международното право.

Сега този компромис, направен на международната сцена, се превръща във вътрешнополитически скандал. Влиятелни проруски военни коментатори обвиняват Кремъл, че е предал собствените си претенции върху окупираните територии.

„Руският олимпийски комитет се отказа от част от територията на страната само за да може да се наслаждава на Олимпийските игри“, написа известният провоенен журналист Дмитрий Стешин, само един от многото критични гласове.

МОК изключи Русия от олимпийското движение

  • „Държавен саботаж“

Това не е първият сблъсък между стремежа на Кремъл към международно спортно признание и влиятелните руски военни блогъри.

Още опитите руски спортисти да участват на Олимпийските игри през 2024 г. като неутрални състезатели, ограничение, наложено от МОК след 2023 г., предизвикаха силно недоволство. Тогава проруски коментатори обвиниха властите в „предателство към националните интереси“.

Въпреки това Москва от десетилетия разглежда спорта като ключов инструмент за държавен престиж и „мека сила“, поради което пълното завръщане в международните спортни форуми е сред важните политически цели на Кремъл. Това коментира пред Politico бившият украински шампион по класическа борба Февзи Мамутов, който напуска Крим след анексирането му през 2014 г.

„Още от времената на СССР спортните успехи, медалите, знамената и химните са неразделна част от руската държавна пропаганда“, казва той.

Участието в Олимпийските игри обаче изисква Москва да прави компромиси с международните организации, докато държавната пропаганда през последните години създаде многобройни ултрапатриотични инфлуенсъри, които днес са „част от патриотичната инфраструктура на режима“ и не приемат подобни отстъпки.

„Ето така изглеждат саботажът и подривната дейност на държавно ниво – особено при настоящите обстоятелства: изявленията на президента, два поредни дни Киев гори, вражески дронове летят над Омск. Това е сътрудничество с врага и антидържавна подривна дейност. Това не е Руски олимпийски комитет, а комитет на предателите“, написа популярният провоенен канал в Telegram InfoWar.

Украйна обвини МОК, че помага на Москва

  • Под прицел е и спортният министър

Руският министър на спорта Михаил Дегтярьов, който водеше преговорите с МОК, също се превърна в основна мишена на критиките. Според мнозина именно той носи отговорност за този „дипломатически провал“.

„Значи Руският олимпийски комитет писмено е потвърдил отказа си да подкрепя спорта в Донецк, Луганск и Крим? Тогава в какво точно се състои толкова рекламираната „победа“ на другаря Дегтярьов?“, написа военният блогър Дмитрий Конанихин в своя Telegram канал.

„Чий е Крим, Дегтярьов?“, попита и популярният провоенен канал „Verum Regnum“.

Миналата седмица Дегтярьов се опита да успокои напрежението, като заяви, че още през 2024 г. Руският олимпийски комитет е закрил всички регионални олимпийски съвети и че на практика не е настъпила никаква промяна.

Реакцията на критиците обаче показва обратното и подчертава колко важно символично място заемат окупираните украински територии в официалния военновременен разказ на Кремъл.

„Хората, живеещи в Луганск и Донецк, Херсон и Запорожие, стават наши граждани. Завинаги“, заяви Владимир Путин през 2022 г. на церемонията по обявяването на анексията на тези територии.

„И Русия никога няма да ги предаде“, каза още Путин.

Според част от най-ревностните му поддръжници именно това е направил Путин в името на олимпийското завръщане на Русия.

Източник: POLITICO     
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