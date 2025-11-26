Свят

Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Това съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа X

26 ноември 2025, 22:40
Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом
Източник: AP/БТА

Д вама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон, съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа X, без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.

Полицията във Вашингтон съобщи, че по-рано, че е имало стрелба в близост до Белия дом.

Американският президент Доналд Тръмп е във Флорида в дните преди Деня на благодарността. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп е бил информиран за стрелбата.

Обстоятелствата около стрелбата не са ясни.

"Животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия", ще плати висока цена, заяви президентът Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Източник: БТА/Симеон Томов    
Национална гвардия на САЩ Стрелба Белия дом Вашингтон Разполагане на войски Администрация на Тръмп Правоохранителни органи Метростанция Фарагът Инцидент Аварийни екипи
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Последни новини

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Свят Преди 3 минути

"Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза директорът на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

България Преди 27 минути

Едната е свързана с бюджета, а другата - с поста председател на ДАНС

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Любопитно Преди 1 час

Асертивността е способността да изразявате своите мисли, нужди и граници спокойно, без агресия или страх

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за стрелбата край Белия дом, спря имиграцията от Афганистан

Свят Преди 1 час

ФБР разследва стрелбата като потенциален акт на международен тероризъм

Как Русия подмолно атакува Армения

Как Русия подмолно атакува Армения

Свят Преди 1 час

Русия залива Армения с дезинформация и лъжи, в които се твърди, че Западът насърчава "нетрадиционни ценности"

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Днес отдаваме почит на видна личност в духовния живот на българския народ

Любопитно Преди 1 час

Родом от Видинско, преподобният Теодосий Търновски станал монах в Арчарския манастир "Св. Николай"

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Свят Преди 1 час

Трагедията е станала в южната провинция Юнан

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Свят Преди 1 час

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"

България Преди 2 часа

Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров продължава да се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Любопитно Преди 2 часа

Поради високото си съдържание на витамини и микроелементи, този продукт може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

България Преди 2 часа

Градоначалникът беше конвоиран от затвора в София до този в морската столица, след като ВКС прати делото във Варна

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Свят Преди 2 часа

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния заяви, че те са починали, но след това информацията бе опровергана

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници във Вашингтон

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

България Преди 3 часа

По него са внесени 96 предложения за промени

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

България Преди 3 часа

Медиците също излизат, за да изразят недоволството си

