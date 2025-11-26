Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Д вама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон, съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа X, без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.
Полицията във Вашингтон съобщи, че по-рано, че е имало стрелба в близост до Белия дом.
Американският президент Доналд Тръмп е във Флорида в дните преди Деня на благодарността. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп е бил информиран за стрелбата.
Обстоятелствата около стрелбата не са ясни.
National Guard shot near the White House at a little before 2:15.— Mari Otsu (@marisotsu) November 26, 2025
I was in an Uber to work, with my cameraman, and heard multiple shots fired as we passed Farragut West.
A member of the National Guard fell while others rushed onto the scene.
Area still on lockdown and… pic.twitter.com/A4wKORrEZg
"Животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия", ще плати висока цена, заяви президентът Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.