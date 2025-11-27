Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

С трелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Министерството на вътрешната сигурност казва, че нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г.", каза още държавният глава.

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

"САЩ трябва да проверят отново всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън", изтъкна Тръмп.

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са в критично състояние, след като бяха простреляни във Вашингтон, окръг Колумбия. По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния Патрик Мориси написа в социалната мрежа X, че те са починали от раните си. Информацията обаче беше опровергана.

Стрелбата е станала в района на метростанция „Фарагът“, намираща се в близост до Белия дом. В критично състояние е и мъжът, който е смятан за извършител на деянието. Той е настанане в болница. Властите посочиха, че той е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г.