Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Д рон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания, съобщи рано в петък сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) в публикация във Facebook предаде Reuters.

Според инспекцията дронът се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар. На снимки се виждат пожарникари на мястото и отломки, разпръснати по земята.

A Russian drone struck an apartment building in NATO-member Romania, its defense ministry said early Friday morning local time, wounding two people.



В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона, но се посочва, че накрая пожарът е бил потушен.

В друг инцидент дрон с безексплозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, а районът е бил обезопасен, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти.

Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района, допълва "ТВР".

Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха, че пристанището на град Измаил, който се намира в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин, съобщи Reuters.

Агенцията посочва, че в Измаил, близо до румънската граница, се намира най-голямото украинско пристанище на река Дунав и градът е често набелязвана стратегическа локация.