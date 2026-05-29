Свят

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Летателният апарат се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар

29 май 2026, 06:53
ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко
Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Български турист беше ранен от мечка в Румъния
Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция
„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои
Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг
САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака
Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа
Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Д рон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания, съобщи рано в петък сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) в публикация във Facebook предаде Reuters.

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Според инспекцията дронът се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар. На снимки се виждат пожарникари на мястото и отломки, разпръснати по земята.

В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона, но се посочва, че накрая пожарът е бил потушен.

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

В друг инцидент дрон с безексплозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, а районът е бил обезопасен, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти.

Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района, допълва "ТВР".

Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха, че пристанището на град Измаил, който се намира в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин, съобщи Reuters.

Агенцията посочва, че в Измаил, близо до румънската граница, се намира най-голямото украинско пристанище на река Дунав и градът е често набелязвана стратегическа локация.

Източник: Reuters/БТА - Светослав Танчев    
дрон Румъния Галац Украйна Измаил военен конфликт сигурност инцидент пожар нападение
Последвайте ни
Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда

Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>МС обсъжда промени в НОИ и &bdquo;Информационно обслужване&ldquo;</p>

Министерският съвет обсъжда промени в НОИ и „Информационно обслужване“

България Преди 21 минути

Министрите ще обсъдят общо единадесет точки

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

България Преди 28 минути

Депутатите ще разгледат и промени, свързани с избора и мандатите на членовете на КПК

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Любопитно Преди 1 час

Лекарствата, които вземате със себе си на път, могат да загубят ефективността си неусетно – само няколко часа на неподходящо място са достатъчни. И най-често проблемът не е в срока на годност, а в това къде ги оставяте

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

Свят Преди 9 часа

С мнозинство от 66 депутати в 100-местния парламент депутатите утвърдиха 47-годишния центрист Андрис Кулбергс за премиер

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

България Преди 9 часа

Причината е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Свят Преди 9 часа

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

България Преди 10 часа

Сребро за Деа Емилова на бухалки

Финландия извика руския посланик

Финландия извика руския посланик

Свят Преди 10 часа

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Свят Преди 11 часа

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

Свят Преди 11 часа

Руските сили нанесоха днес близо 40 удара срещу Украйна

DARA става почетен гражданин на Варна

DARA става почетен гражданин на Варна

Любопитно Преди 11 часа

Отличието ѝ се присъжда за изключителните ѝ заслуги към българската музика

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

Любопитно Преди 11 часа

Той страдал от "жестоко обезводняване", което продължило цели 20 дни

Москва с остра критика към правителството на Радев

Москва с остра критика към правителството на Радев

Свят Преди 11 часа

Захарова: Поддържаме тесен контакт с представители на патриотични, национално ориентирани сили в България

САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Споразумението все още се нуждае от одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

България Преди 12 часа

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа

Демерджиев отрече за политическа репресия срещу Ерол Мюмюн

Демерджиев отрече за политическа репресия срещу Ерол Мюмюн

България Преди 13 часа

Вътрешният министър предупреди да не се политизира темата

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 29 май, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 29 май, петък

Edna.bg

Христо Йовов напуска Левски

Gong.bg

Скалони обяви състава на световния шампион за Мондиал 2026, има сериозен отсъстващ

Gong.bg

Как дроновете промениха начина на водене на бойните действия

Nova.bg

Дрон падна върху жилищна сграда в Румъния, според Букурещ е руски

Nova.bg