Мъж с питон заплашва в офис във Велико Търново

Р айонният съд във Велико Търново глоби мъж, заплашвал служители на офис с питон около врата. Наложената санкция е в размер на 60 евро.

От Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточняват, че глобата е за хулиганска проява, предава "Фокус".

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Случката се разиграла вчера в офис на търговско дружество в старата столица. Там влязъл 21-годишен мъж, който имал увит питон около врата си, като заплашил, че ще хвърли змията върху един от служителите.

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"С поведението и вида си извършителят възмутил и изплашил още един гражданин и детето му", посочват от полицията.