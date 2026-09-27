Свят

Иран залови подводен дрон на САЩ, изпълнявал шпионска мисия в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи за заловен високотехнологичен апарат „Ремус 600“, изпълнявал разузнавателна мисия в стратегическия воден коридор

27 септември 2026, 15:57
Иран залови подводен дрон на САЩ, изпълнявал шпионска мисия в Ормузкия проток
Подводен дрон на САЩ   
Източник: БТА

В оенноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) са заловили американски подводен дрон във водите на Ормузкия проток, предава Франс прес, позовавайки се на изявление по иранската държавна телевизия.

Според информацията от иранската военна структура апаратът е модел „Ремус 600“ (Remus 600) и е изпълнявал шпионска мисия в района. От КГИР уточняват, че операцията по залавянето е била „координирана и сложна“, а високотехнологичният дрон вече се намира при ирански експерти, които работят по извличането на данните от него.

Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон

Това е втори подобен инцидент за месеца, след като по-рано КГИР пак съобщи за прихванат подводен дрон на САЩ на входа на Ормузкия проток.

Ормузкият проток остава една от най-напрегнатите точки в сблъсъка между Техеран и Вашингтон. Водният път, през който преди ескалацията преминаваше около пета от световния петролен поток, е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски въздушни удари. В момента Иран поддържа контрол върху протока, докато САЩ провеждат блокада на иранските пристанища.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Иран САЩ Ормузки проток КГИР Подводен дрон Remus 600 Шпионаж
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