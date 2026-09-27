Иран залови подводен дрон на САЩ, изпълнявал шпионска мисия в Ормузкия проток

В оенноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) са заловили американски подводен дрон във водите на Ормузкия проток, предава Франс прес, позовавайки се на изявление по иранската държавна телевизия.

Според информацията от иранската военна структура апаратът е модел „Ремус 600“ (Remus 600) и е изпълнявал шпионска мисия в района. От КГИР уточняват, че операцията по залавянето е била „координирана и сложна“, а високотехнологичният дрон вече се намира при ирански експерти, които работят по извличането на данните от него.

Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон

Това е втори подобен инцидент за месеца, след като по-рано КГИР пак съобщи за прихванат подводен дрон на САЩ на входа на Ормузкия проток.

BREAKING: Iran’s IRGC Navy says it has seized a second U.S. military underwater drone in the Strait of Hormuz following an operation involving intelligence surveillance and electronic warfare.



The IRGC identified the vehicle as a REMUS 600 unmanned underwater system, claiming it… pic.twitter.com/eTkoAMD3xa — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) September 27, 2026

Ормузкият проток остава една от най-напрегнатите точки в сблъсъка между Техеран и Вашингтон. Водният път, през който преди ескалацията преминаваше около пета от световния петролен поток, е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски въздушни удари. В момента Иран поддържа контрол върху протока, докато САЩ провеждат блокада на иранските пристанища.