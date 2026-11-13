България

Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателн

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 21:35
Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе
Източник: istock/Getty Images

М отоциклетист почина след катастрофа тази вечер на кръстовище в Русе, съобщиха от полицията в града. 

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:20 часа. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж, се движел по ул. „Стефан Стамболов“ в посока бул. „Мидия-Енос“, когато се блъснал в лек автомобил, шофиран от 44-годишен, който навлязъл в кръстовището. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Мотоциклетистът е транспортиран в Университетската болница „Канев“, където по-късно е починал.

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Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателни. По данни на очевидци мотоциклетът се движел с висока скорост и без включени светлини. Причините за инцидента се изясняват. 

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От Областната дирекция на МВР в Русе призовават водачите на превозни средства да бъдат внимателни и отговорни на пътя.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Пенев    
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