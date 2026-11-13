Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

М отоциклетист почина след катастрофа тази вечер на кръстовище в Русе, съобщиха от полицията в града.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:20 часа. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж, се движел по ул. „Стефан Стамболов“ в посока бул. „Мидия-Енос“, когато се блъснал в лек автомобил, шофиран от 44-годишен, който навлязъл в кръстовището. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Мотоциклетистът е транспортиран в Университетската болница „Канев“, където по-късно е починал.

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателни. По данни на очевидци мотоциклетът се движел с висока скорост и без включени светлини. Причините за инцидента се изясняват.

Млад мъж загина на място при тежка катастрофа в Русе

От Областната дирекция на МВР в Русе призовават водачите на превозни средства да бъдат внимателни и отговорни на пътя.