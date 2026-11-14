Италианците, живеещи върху един от „най-опасните вулкани“ в света

Засилената сеизмична активност на вулкана Кампи Флегрей край Неапол принуждава хиляди жители да напуснат домовете си, а учените предупреждават за потенциален риск от изригване, без да има признаци за непосредствена опасност.

Италианското правителство одобри десетгодишен план за 1 млрд. евро за укрепване на сградите и подготовка за евакуация, като предвижда и финансови стимули за доброволно преместване.

Много жители обаче не желаят да напуснат родния си район, въпреки разрушените домове, несигурността и тежките последици за местния бизнес.

The Italians living atop one of the world’s ‘most dangerous volcanoes’ https://t.co/8iKWAqgHdn — FT Breaking News (@ftbreakingnews) November 11, 2026

Антонио Импези се къпел една вечер това лято, когато земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърсило силно дома му в крайбрежното неаполитанско предградие Поцуоли. Той избягал от апартамента си гол, носейки на ръце изплашения си син.

„Всичко се тресеше. Всичко падаше. Изведнъж четиригодишният ми син ме погледна и каза: „Тате, сградата пада!“, спомня си 47-годишният собственик на бар.

Земетресението беше стряскащо напомняне за опасностите, които крие древният подземен „супервулкан“ Кампи Флегрей в Италия, огромна и все по-неспокойна калдера, обхващаща над 100 квадратни километра първокласни крайбрежни терени северно от Неапол.

Днес въпросът какво да се прави с около 500 000 души, които все още живеят в несигурност върху калдерата, се превърна в сериозна политическа дилема за правителството на премиера Джорджа Мелони.

Въпреки че районът е обект на интензивни рояци от земетресения от десетилетия, сеизмичната активност, предизвикана от газове и магма, натрупващи се под земята и изтласкващи се към повърхността, се засилва през последните години. Земетресението от 31 юли беше едно от най-силните регистрирани през последните десетилетия.

„Това е един от най-опасните вулкани не само в Италия, но и в света“, заяви Карло Долиони, бивш председател на Националния институт по геофизика и вулканология на Италия.

„Когато си там, не усещаш опасността. Виждаш морето, красивата природа. Районът е толкова прекрасен. Хората казват: „Е, приемаме риска“, добави той.

Макар учените да твърдят, че не виждат признаци за непосредствено изригване, земетресенията предизвикват хаос в общностите, разположени върху вулкана.

В Поцуоли близо 5700 жители бяха принудени да напуснат домовете си заради силния трус това лято. Той разтърси местните сгради толкова силно, че много от тях, макар и все още да стоят, вече са обявени за опасни и негодни за обитаване. Сред тях е и жилището на Импези.

„Хората вече осъзнават, че Кампи Флегрей е опасен. През последните няколко години земетресенията зачестяват. Те са много плитки и предизвикват доста силни разтърсвания“, каза Долиони.

Скритите вулкани в Италия ли са най-голямата заплаха за човечеството?

Миналия месец около 700 жители на Кампи Флегрей, заедно с кметовете на засегнатите общини, пристигнаха в Рим, за да настояват гневно за повече средства и по-малко бюрокрация при извършването на спешни укрепителни дейности срещу земетресения. Целта е те да могат да се върнат в повредените си домове.

Миналия месец правителството одобри десетгодишен план на стойност 1 милиард евро за Кампи Флегрей. Той предвижда субсидии в размер до 70% за укрепване на частни жилища срещу земетресения, както и по-добра подготовка за евакуация при извънредна ситуация.

„Държавата не обещава невъзможното, пълно премахване на риска. Тя обаче поема задължението да намали излагането на опасност и уязвимостта“, заяви министърът на гражданската защита Нело Музумечи при представянето на плана.

Музумечи обаче каза, че жителите ще бъдат насърчавани, чрез финансови стимули, да напуснат района, известен с достъпните си жилища и природната си красота, намиращ се на малко разстояние от Неапол.

„Необходимо е доброволно преместване срещу финансови стимули поне за най-уязвимите сгради и най-застрашените райони“, заяви той, като призна, че убеждаването на хората да напуснат е „изключително чувствителен от политическа гледна точка въпрос“.

Смята се, че Кампи Флегрей, чието име означава „Горящи полета“, е вдъхновил Данте за описанието на серен, обвит в пара ад в средновековния му шедьовър „Ад“. Още от времето на Древен Рим районът е известен с вулканичната си активност, а последното изригване е било през 1538 г. След това вулканът останал спокоен в продължение на векове и районът постепенно се урбанизирал.

През последните десетилетия обаче калдерата показва признаци на събуждане, като от 1950 г. насам е издигнала Поцуоли с около 4,6 метра. Вулканолозите са единодушни, че не може да бъде изключено евентуално изригване, което би наложило масова евакуация.

„Няма ясни доказателства, че ще има изригване, или че то ще се случи скоро. Това е сериозна дилема“, заяви вулканологът Кристофър Килбърн, директор на Центъра за изследване на природните опасности към Университетския колеж в Лондон.

„Обикновено хората живеят около вулканите. Тук обаче те живеят непосредствено върху тях. Ако вулканът изригне, това ще се случи точно под краката им“, каза той.

Италия поддържа интензивно наблюдение на калдерата чрез обсерваторията „Везувий“, където учените непрекъснато следят сеизмичната активност, отделянето на токсични газове и скоростта на издигане на земната повърхност.

Земетресение в супервулкан в Италия, щети и пострадали

Директорката на обсерваторията Лучия Папалардо заяви, че тези показатели би трябвало да осигурят ранно предупреждение за предстоящо изригване и да дадат възможност на хората да се евакуират. В помещението за наблюдение, което се обслужва денонощно, има телефонна линия с червен апарат, свързана с италианската служба за гражданска защита, която ще координира евентуалната евакуация.

„Изригването може да бъде прогнозирано и така хората могат да спасят живота си“, заяви Папалардо пред Financial Times. Тя обаче предупреди, че при изригване жителите все пак ще понесат опустошителни загуби.

„Можете да спасите човешки животи, но не и сградите, къщите и всичко останало. Трябва да живеем с това. Необходимо е да приемем този риск, че можем да загубим всичко, което имаме“, каза тя.

Сегашното активизиране на Кампи Флегрей започва през 50-те години на миналия век, макар че интензивността на активността и издигането на земната повърхност се променят с времето. През 70-те и 80-те години на миналия век десетки хиляди хора бяха трайно евакуирани от домовете си в историческия център на Поцуоли, датиращ от векове, след продължителен период на непрекъснати слаби трусове.

Но опразването на района остави след себе си горчивина и недоверие.

„Това беше принудителна евакуация, насилствена евакуация“, заяви социологът Анна Мария Дзакария от Университета на Неапол „Федерико II“.

Оттогава властите в Поцуоли са похарчили близо 200 милиона евро за превръщането на изоставения исторически център в туристически комплекс. Мястото обаче все още е зловещо пусто, а проектът остава недовършен.

Засега жителите на Кампи Флегрей са много по-разтревожени от щетите, причинени от земетресенията, които ги принуждават да напускат домовете си, непригодени да издържат на по-силните скорошни трусове.

След като толкова много жилища станаха негодни за обитаване заради земетресението през юли, някои хора започнаха постепенно да напускат района. Това се отразява на местния бизнес, включително на 13-годишния бар на Импези на историческата крайбрежна улица в Поцуоли.

„Тук няма никого. Ако дойдете вечер и се разходите из града, всичко е тъмно“, каза той.

"Страх от глобална зима": Ще изригне ли супервулканът в Италия

Много жители на Поцуоли се чувстват сякаш са в неопределеност, без да знаят какво ги очаква в бъдеще. Някои, чиито домове са твърде повредени, за да живеят в тях, и които може да чакат дълго за скъпоструващ ремонт, трудно намират алтернативно жилище заради високите цени на имотите в района на Неапол.

Засегнати са дори 20-те исторически католически църкви в Поцуоли, някои от които датират от XVII век. Всички те са обявени за опасни и неизползваеми след земетресението през юли, макар че правителството планира да отпусне 10 милиона евро за укрепването им срещу земетресения.

„Има огромно желание нещата да се върнат към нормалния си ход, защото тук, в Поцуоли, има едновременно извънредна ситуация и нормален живот“, заяви местният свещеник Роберто Дела Рока, докато пожарникари изнасяха произведения на изкуството и ценности от тежко повредена барокова църква. „Следим щетите и се опитваме да разберем как да продължим, но ситуацията не е лесна“, допълни местният Рока.

39-годишната учителка Анна Насти, майка на две деца в училищна възраст, е живяла цял живот в Поцуоли, в жилищен комплекс от следвоенния период, построен с обществени средства, близо до крайбрежната зона. Комплексът, в който са живеели 96 семейства, беше сериозно повреден при последното земетресение и сега предстои да бъде разрушен.

Подобно на други хора, останали без дом след труса, Насти получава скромната сума от 750 евро месечно, за да наеме друг апартамент. Тя обаче се оплаква, че тези пари просто не са достатъчни на прегрелия имотен пазар в Неапол, което принуждава нея и децата ѝ да живеят временно при приятели.

Тя признава също, че не може да понесе мисълта да откъсне двете си деца от крайбрежната общност, която семейството ѝ нарича свой дом вече три поколения.

„Да напусна Поцуоли е като да изоставя дете, което не иска да те слуша. Трудно ми е да се разделя с това място“, каза Насти.