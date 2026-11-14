Свят

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Технически проблем след промяна в мрежата наруши работата на ключови услуги по света

14 ноември 2026, 07:41
Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си
Логото на Microsoft на сградата на компанията   
Източник: БТА
  • Майкрософт съобщи, че е отстранила основния технически проблем, причинил глобалния срив на услугите ѝ, и постепенно възстановява достъпа на всички клиенти.
  • Причината е техническа неизправност, свързана с разширяване на мрежовия капацитет и последваща промяна, като компанията изключи кибератака или намеса на изкуствен интелект.
  • Сривът засегна Outlook, Teams, Microsoft 365 и Copilot, оставяйки правителства, училища, компании и потребители без достъп до важни облачни услуги.

Компанията Майкрософт заяви, че "дълбоко съжалява" за глобалното прекъсване на услугите, което наруши функционирането на електронната поща, срещите и други важни инструменти, като добави, че е отстранила основния проблем и възстановява услугите за останалите клиенти и региони.

Американският софтуерен гигант посочи като причина "технически проблем", възникнал по време на по-ранно разширяване на капацитета на мрежата, проявил се след неотдавнашна промяна в мрежата.

Компанията подчерта, че инцидентът не е свързан с кибератака или действията на изкуствен интелект (ИИ).

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"Наблюдаваме цялостно възстановяване и стабилност в нашите услуги", според изявлението на Майкрософт.

Сривът започна късно следобед в четвъртък и продължи и вчера. Правителства, училища, компании и потребители загубиха достъп до облачните услуги, които са в основата на ежедневната работа по целия свят. Смущенията в приложенията и инструментите на компанията се разпростряха отвъд услугата за електронна поща "Аутлук" към по-широкия пакет "Майкрософт 365", включително приложението "Тиймс". ИИ асистентът "Копайлът" също се сблъска с проблеми.

Майкрософт съобщи, че е възстановила услугите "постепенно", за да "осигури стабилно възстановяване".

Източник: БТА    
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