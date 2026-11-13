България

Смяна в ръководството на Kaufland България

Петя Владимирова поема поста председател на Управителния съвет

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 19:35
Смяна в ръководството на Kaufland България
Източник: Кауфланд

Kaufland България преструктурира своето корпоративно ръководство: Михаил Петров напуска компанията като председател на Управителния съвет, съобщиха от дружеството.

Ръководството на Kaufland България поема Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и Директор на Дирекция “Централни отдели”.

С тази стъпка компанията предприема категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

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„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Group. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността. Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. - вече почти 20 години е заемала различни ръководни позиции в направленията “Продажби” и “Експанзия” и има съществен принос за изграждането на Kaufland България,“ поясни Шуман.

Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища.

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Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители.

Редактор: Николай Киров
Източник: Кауфланд    
Kaufland България Смяна в ръководството КЗК
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