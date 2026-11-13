Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

М едици от Разлог са оказали спешна помощ на дете, погълнало метална част от химикал по време на междучасие, съобщиха от Многопрофилна болница за активно лечение (МАБЛ) „Д-р Асен Велев“ в града. Оттам посочват, че благодарение на предприетите действия от д-р Мариана Боткова, която е началник на отделението по детски болести в лечебното заведение, детето е в стабилно състояние.

В болницата в Разлог е оказана незабавна медицинска намеса, а бързата реакция, професионалната оценка и навременната организация са били от ключово значение, посочват от лечебното заведение. При случая се е наложила организация на въздушен транспорт.

Операция спаси момиче, глътнало капачка от химикал

По време на инцидента детето се задавило, след като погълнало металната част на химикал. Чуждото тяло попаднало в десния бронх на белия дроб, създавайки сериозен риск за нормалното дишане и възможност за тежки усложнения, посочват от болницата в Разлог.

Оттам допълват, че подобно състояние изисква изключително бърза и адекватна медицинска реакция, тъй като наличието на чуждо тяло в дихателните пътища може да доведе до запушване на бронха и сериозно затруднение на дихателната функция. В конкретния случай било необходимо спешно извършване на екстракция, тоест отстраняване на попадналия предмет, с цел предотвратяване на допълнителни усложнения и защита на здравето на детето.

Предвид сериозността на състоянието, д-р Мариана Боткова е организирала спешен въздушен медицински транспорт, като първоначалният план предвиждал пациентът да бъде транспортиран до София за необходимата специализирана медицинска помощ.

Лекари спасиха дете на 2 години, погълнало ключодържател

Неблагоприятните метеорологични условия са наложили промяна в първоначалната организация. Поради лошото време медицинският хеликоптер бил пренасочен към Пловдив, за да бъде осигурено възможно най-адекватното продължение на медицинската грижа, съобщават още от МБАЛ „Д-р Асен Велев“. Към момента детето е в стабилно състояние.